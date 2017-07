Achtung, es geht um Wichtiges!

Torres: „Three Futures“. Die Spannung vieler guter Popsongs entsteht auch daraus, dass sie uns einerseits klarmachen, dass sie höchst Wichtiges zu sagen haben. Dass sie aber andererseits nicht klar sagen, was, und dass sie ein Geheimnis lassen. Wie dieser Song. Er beginnt mit einem Beat wie von einer vertraglich dem Schicksal verpflichteten Heimorgel, dann zieht eine Gewitterwolkenmelodie auf. Erst nach einer Minute beginnt die Sängerin, jedes Wort betonend: „I got hard in your car, in the parking lot of the masonic lodge.“ Keine Frage, dass es bedeutsam ist, was sich hier im Parkplatz einer Freimaurerloge abspielt. Es wird noch heftiger, es riecht nach Bergamottöl, wir hören von einer „trinity divided“, dann erklärt der Refrain, höchst dringlich gesungen, die „three futures“: eine allein, eine mit dir, eine mit der wahren Liebe. Jetzt wissen wir's; jetzt wissen wir nichts; jetzt wissen wir alles. Nachbarin, euer Fläschchen Bergamottöl. Thomas Kramar

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse“) und Philipp L'Heritier (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und www.fm4.ORF.at.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.07.2017)