Dent May: Auf dem Flohmarkt der Universen

Dent May: „Across the Multiverse“. Der schön-schaurige Beatles-Song „Across the Universe“ ist auch schon 47 Jahre alt, John Lennon ist noch immer tot, und die theoretischen Physiker haben es aufgegeben zu erklären, warum das Universum so ist, wie es ist. Stattdessen sprechen sie von einem Multiversum, in dem alle möglichen Universen Platz haben. Anything goes. Auch im Pop. Er sei „lost in another dimension“, singt Dent May wehmütig, das ist nicht mehr das sehnsüchtige Streben nach der „Fifth Dimension“ wie z. B. einst bei den Byrds, sondern das Wissen, dass es für jedes Vintage-Hobby ein Winkerl gibt. Diesfalls für Psychedelic-Bastelei, die absolut nicht dringend, aber charmant ist. „It's extraterrestial, our love“, singt May, umtanzt von zickigen Keyboards, wie man sie in den Seventies (Supertramp!) liebte. „I'm falling hard into your orbit“, antwortet ihm Frankie Cosmos (die sich immer so nennt) zärtlich: So siegt die Physik des Eros, schön so.





Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse“) und Philipp L'Heritier (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at.