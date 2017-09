Alice Glass: "White Lies"

In diesem Song staubt es. Und es ist kein gemütlicher Lurch, sondern so giftiger wie scharfer Glasstaub, der bedrohlich in der Atmosphäre schwebt, sirrend und knirschend, noch bevor Alice Glass anfängt. „Tell us stories, so we don't have to think about it“, singt sie, so kindisch und lieb, dass es unheimlich ist; ihr antwortet wahnsinniges Gekreisch: „Give me white lies! Give me one more lie!“ Was sind das für Stimmen? „This is not the voice in my head“, erklärt Alice Glass, fast schon beruhigend, im Refrain, doch das Spiel mit der Angst, mit den Notlügen geht weiter, angetrieben durch stolpernde, an sich selbst zerschellende Rhythmen. Nach kaum drei Minuten lauten die letzten Zeilen: „You're depraved, soak into the bone, god forgave, wash away what's left of my blood.“ Nein, das ist kein Avantgarde- Stück, sondern eine kompakte, griffige, eingängige Popnummer. Aber durchaus keine harmlose. Thomas Kramar



