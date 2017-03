Australien schickt 17-Jährigen zum Song Contest

Australien geht beim Eurovision Song Contest (ESC) in diesem Jahr mit dem 17-jährigen Isaiah Firebrace ins Rennen. Der letztjährige Sieger der australischen Castingshow "The X-Factor" tritt mit der Ballade "Don't Come Easy" an.

Im vergangenen Jahr belegte Australien, das beim ESC durch eine Sonderregelung dabei ist, Platz zwei. "Das war immer ein Traum von mir", sagte Firebrace am Mittwoch dem Sender SBS. "Aber ich hätte nie auch nur eine Minute gedacht, dass das möglich wird. Ich werde Australien stolz machen."

"Don't Come Easy" stammt von den australischen Songschreibern David Musumeci und Anthony Egizii. Die beiden hatten den Titel für Dami In geschrieben, mit dem sich die australische ESC-Kandidatin 2016 auf den zweiten Platz sang.

Das Finale findet in diesem Jahr am 13. Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt. Deutschland ist mit Levina ("Perfect Life") dabei. Österreichs heuriger Kandidat für den Eurovision Song Contest, Nathan Trent, singt "Running on Air".

