Song Contest: Österreich startet als Zweiter im zweiten Halbfinale

Österreichs Kandidat Nathan Trent wird im zweiten Halbfinale des 62. Eurovision Song Contests am 11. Mai in Kiew mit der frühen Startnummer zwei ins Rennen gehen - direkt gefolgt von Russland, sollte sich der Streit mit der Ukraine über die Teilnahme der Kandidatin Julia Samoilowa noch lösen. Denn die Ukraine hat ein Einreiseverbot für die russische Kandidatin ausgesprochen, weil diese einen Auftritt auf der Krim absolviert hat - Reisen in die von Russland annektierte Region ohne Zustimmung der Kiewer Behörden sind aus ukrainischer Sicht eine Grenzverletzung. Die European Broadcasting Union (EBU) arbeitet an einer Lösung, möglicherweise wird Samoilowa live zugeschalten.

In jedem Fall muss sich Trent mit seinem Lied "Running on Air" mit 18 weiteren Ländern um ein Finalticket für den 13. Mai durchsetzen. Von den fix für das Finale qualifizierten Großnationen werden Deutschland und Frankreich im "österreichischen" Semifinale mitstimmen - sowie Gastgeber Ukraine.

Insgesamt rittern heuer 43 Länder um den Titel - sollte Russland wirklich mit von der Partie sein.

Die Ukraine hatte im Vorjahr mit ihrer Vertreterin Jamala und der politischen Ballade "1944" in Stockholm den Bewerb gewonnen. Das erste Halbfinale im 11.000 Personen fassenden International Exhibition Centre in Kiew wird am 9. Mai über die Bühne gehen, das zweite mit österreichischer Beteiligung dann am 11. Mai und das große Finale am 13. Mai. Das offizielle Motto des Bewerbs lautet heuer "Celebrate Diversity".

Das Teilnehmerfeld für den 62. Eurovision Song Contest:

Erstes HALBFINALE (18 Teilnehmer)

Schweden Georgien Australien Albanien Belgien Montenegro Finnland Aserbaidschan Portugal Griechenland Polen Moldawien Island Tschechien Zypern Armenien Slowenien Lettland

Zweites HALBFINALE (19 Teilnehmer)

Serbien Österreich Russland Mazedonien Malta Rumänien Niederlande Ungarn Dänemark Irland San Marino Kroatien Norwegen Schweiz Weißrussland Bulgarien Litauen Estland Israel

Fix für das Finale am 13. Mai qualifiziert sind die fünf großen Geldgeber sowie der Gastgeber:

Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Spanien Ukraine

