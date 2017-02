Die neuen Lokale des jungen Jahres 2017

Mochi Ramen Bar

Lang hat es gedauert - Monate, Jahre? - bis es endlich soweit war. Das Mochi, der Mini-Japaner im zweiten Bezirk, bei dem sich heimische Foodies und kulinarisch interessierte Reisende die Klinke in die Hand geben, hat nun am Vorgartenmarkt eine Ramen-Bar aufgemacht. Dass die asiatischen Nudelsuppen in all ihren Ausführungen hierzulande viele Fans haben, ist spätestens seit Karma Ramen bekannt. Jetzt hat der Ramen-Hype aber auch den kleinen Vorgartenmarkt erreicht.