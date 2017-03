Vegane Swing Kitchen übernimmt McDonald’s Filiale

"Gesunder Genuss ohne dogmatischen Verzicht", so sieht für Charly und Irene Schillinger aus Großmugl die vegane Küche aus. Das setzt dann auch laut den Betreibern der Burger-Restaurants Swing Kitchen keine veganen Esser mehr voraus. "Über 2/3 unserer Gäste sind nicht-Veganer", so Charly Schillinger.

Demnächst eröffnen er und seine Frau die dritte Wiener Filiale (nach jenen in der Schottenfeldgasse 3 und Operngasse 24) in einer ehemaligen McDonald’s Filiale in der Josefstädterstraße, Ecke Albertgasse.

Schnelle Expansion

Noch diesen Sommer soll dann auch in Graz ein fünfter Standort, neben der Swing Kitchen in der SCS die zweite Filiale außerhalb Wiens, eröffnen. Der nächste Schritt ist der Sprung nach Deutschland, wo man bereits Immobilien in Berlin, Hamburg und Köln prüft: "Für die Eröffnung weiterer Stores suchen wir laufend nach Franchisepartner im In- und Ausland".

Schließen Nachhaltigkeit hört bei Swing Kitchen nicht am Tellerrand auf: sämtliche Verpackungsmaterialien sind kompostierbar und CO2 neutral, die Einrichtung der Filialen besteht aus nachhaltigen Materialien. – www.swingkitchen.com

Swing Kitchen #4 Josefstädterstraße 73, 1080 Wien, Mo.-So., 11-22 Uhr, ab 1. April 2017. www.swingkitchen.com

(sh)