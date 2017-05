Pizza aus dem Automaten: 24-Stunden-Imbissbude im Prater

Eine Imbissbude der anderen Art hat nun im Wiener Wurstelprater aufgesperrt: In der "BistroBox" am Calafatiplatz können Praterbesucher bei Hunger sich eine Pizza per Knopfdruck ordern - oder bei Neugier, wie Essen aus dem Automaten schmeckt. Das ungewöhnliche Kulinarikkonzept wurde in einen Zwiebelturm im Prater eingebaut.

Die "BistroBox" - ein Start-up aus Oberösterreich, das von drei Studenten der FH Wels gegründet wurde - ist so etwas wie ein interaktiver Imbissstand, nur mit echtem Essen: Ein Automat mit kalten Getränken, einer mit Kaffee, daneben der "Pizzaofen" und ein Fotoautomat stellen das Angebot einer solchen "BistroBox", wie es sie schon zehn Mal in Oberösterreich gibt.

Die Pizzen sind "offenfrisch", "mit Heißluft gebacken", "frischekontrolliert" und mit Zutaten-"Qualität aus Österreich", das ganze Angebot ist freilich 24 Stunden lang zugänglich - nicht umsonst rühmen sich die Macher der "BistroBox", eine "24-Stunden-Pizzeria" erfunden zu haben.

Während die Öffnungszeiten besonders attraktiv für Nachtschwärmer sein dürften, gibt es zumindest ein kulinarisches Manko: Rund sind die Pizzen aus dem Automaten nämlich nicht - sondern eckig.

(Red.)