Lette gewinnt Sommelier-EM in Wien

Die besten Sommeliers Europas - 41 an der Zahl - traten in Wien bei der Europameisterschaft der Sommeliers in einem recht sportlichen Wettkampf um den begehrten Titel, den die Association de la Sommellerie Internationale (A. S. I) vergibt, gegeneinander an. Das Rennen für sich entscheiden konnte schließlich Raimonds Tomsons aus Lettland.

Für Österreich ging Suvad "Suwi" Zlatic an den Start. Seit vier Jahren nimmt er regelmäßig an Meisterschaften teil. Bei der Weltmeisterschaft in Argentinien hat er im Vorjahr den 16. Platz ergattert.

Drei Tage lang dauert die Europameisterschaft an sich – das Rahmenprogramm für die zahlreichen internationalen Gäste einmal ausgenommen. Die ersten beiden Tage bestanden aus einer schriftlichen Prüfung, Blindverkostungen und praktischen Übungen. Prüfungssprache ist Englisch. Bei den praktischen Übungen werden Restaurantsituationen nachgestellt, die die Juroren penibelst überprüfen – inklusive Zeitmessung. Am dritten Tag kämpften dann drei Finalisten um den Titel; der Wettbewerb ist allerdings voller Fallen und Schwierigkeiten, was es schwer macht, die Härte der Prüfung abzuschätzen.

(Red.)