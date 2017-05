Jamie Oliver kommt in die Wiener City

Nicht nur am Flughafen Wien, auch in der Wiener Innenstadt wird demnächst ein Lokal des britischen Fernsehkochs Jamie Oliver eröffnen: Eine Filiale der Restaurantkette "Jamie's Italian" soll am Dr.-Karl-Lueger-Platz einziehen, berichtete das Branchenmagazin "Falstaff" in seiner Onlineausgabe.

Wann es das britisch-italienische Essen in durchgestylter Atmosphäre dann auch gibt, ist zwar noch nicht bekannt; interessant ist allerdings, dass an dem Standort am Stubentor im November noch eine "Eatalico"-Filiale der Familie Huth eröffnet hatte - und Gäste jetzt per Aushang auf der Eingangstür des Pizza-und-Pasta-Ladens über die Schließung desselben informiert wurden. Dort ist auch zu lesen, dass das "Eatalico" in der Praterstraße weiterhin geöffnet bleibe.

Der Nachmieter des Lokals, das früher "Harry's Time" beheimatete, soll - wie der "Falstaff" schreibt - eben niemand geringerer als der britische Starkoch Oliver sein, was vielleicht auch das Tempo beim Wechsel erklärt.

Das Konzept der "Jamie's Italian"-Lokale: italienische Küche, möglichst athentisch und mit allem, was dazugehört (zum Beispiel auch Aperitivo, was die Wiener freuen dürfte). Über 60 Filialen der Kette gibt es bereits.

>> zum Bericht des "Falstaff"

