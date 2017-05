"Taste Austria": Eine Kulinarik-Website sucht eine neue Betreiberin

Dani Terbu und Nina Mohimi sind zwei wahre Kulinarik-Spezialistinnen. Mit "The Coolinary Society" betreiben sie eine Digitial-Communications-Agentur, die sich auf Genussthemen spezialisiert - mit "Taste Austria" haben sie außerdem ein Online-Portal ins Leben gerufen, das etwas sehr Praktisches erledigt: Kulinarische Klein- und Kleinstproduzentenbetriebe werden darauf vorgestellt. Perfekt für jene also, die zeigen möchten, was sie tun - und ein großer Dienst am genussaffinen potenziellen Kunden.

Allerdings: Für Terbu und Mohimi ist "Taste Austria" eigentlich ein Hobbyprojekt. Die Online-Plattform entstand im Jahr 2014, als die PR-Fachfrauen bemerkten, dass sie es immer wieder mit kleinen Betrieben zu tun hatten - die selbst keine Bühne hatten, um sich zu präsentieren. "Wir haben ihnen so zu etwas Reichweite verholfen", sagt Mohimi: "Ziel war und ist es, Klein- und Kleinstproduzenten aus Österreich vor den Vorhang zu holen und ihnen die Möglichkeit zu geben, überhaupt gefunden zu werden." Kurzbiografien mit Fotos zu den Produzenten, Infos zu den Betrieben und Produkten machen den Kern des Projekts aus - und werden auf Karten mit Suchfunktion verortet. So können die Besucher der Website nach Lebensmitteln oder Produzenten in ihrer Nähe suchen.

Nachfolgerin gesucht

15.000 Euro haben die zwei in das Projekt investiert. "Exklusive unserer Zeit und einer zusätzlichen Mitarbeiterin, die sich sechs Monate lang um die Recherche gekümmert hat", erklärt Mohimi - doch die beiden Frauen haben nun andere Pläne mit dem Portal: "Wir haben jetzt andere Projekte, die wichtiger sind, und wollen daher 'Taste Austria' an jemanden abgeben, der eine Leidenschaft für das Thema und sich selbst schon mit dem Bereich beschäftigt hat."

Ein ungewöhnlicher Schritt. Hat man nicht viel Herzblut in die Sache gesteckt? Doch für die beiden Fachfrauen scheint die Übergabe an einen Nachfolger kein Problem zu sein. Beziehungsweise: an eine Nachfolgerin. "Wir haben uns dafür entschieden, das Projekt auf jeden Fall an eine Frau oder an eine Gruppe von zumindest größtenteils Frauen abzugeben", erklärt Mohimi. "Man kann über Solidarität reden, oder es eben einfach machen."

Kriterien für die künftig Übernehmenden gibt es dennoch: "Wichtig ist uns, dass es keine Gruppe ist, die sich das sowieso auch leicht selbst leisten könnte, sondern dass wir das Projekt an jemanden übergeben, dem es einen wirklichen Nutzen bringt", meint Mohimi. Die Betriebe auf der Plattform sollen auch weiterhin nichts dafür zahlen müssen: "Das bedeutet nicht, dass es nicht Wege geben kann, damit auch zu verdienen." Ideen dazu haben sie und ihre Kollegin Terbu - die sie auch mit der Nachfolgerin teilen wollen.

Terbu und Mohimi sind noch auf der Suche nach der passenden Kandidatin für ihr professionelles Hobbyprojekt - "wir würden so gerne jemanden finden, der passt".

>> zur Homepage von Taste Austria

