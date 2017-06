Bitte benehmen Sie sich Etikette und Höflichkeit halten viele Menschen für eine verstaubte Angelegenheit. Sie auch? Ein paar Fragen zu den Benimmregeln des Alltags.

Anklopfen gehört zum guten Ton, aber wie oft und wie fest darf man anbumpern?

Was denken Sie, darf man am FKK-Strand laut Thomas Schäfer-Elmayer Kleidung tragen?

Wie benimmt man sich als Fußgänger auf dem Gehsteig?

Worauf vertraut das Gentlemen's Agreement?

Zurück zum Start. Wer grüßt zuerst?

Bei Damen soll die Farbe der Schuhe zur Tasche passen, bei Herren passen sie ...

Der Handkuss ist ein gut gepflegtes Relikt des Spanischen Hofzeremoniells. Woran aber erkennt der zum Kuss Ausholende, dass die zu Küssende gar keinen Handkuss wünscht?

Wie sitzt man getreu der Etikette? Darf man in Gesellschaft die Beine überkreuzen?

Sie laden zum Abendessen ein, was hat am Tisch nichts verloren?

Darf man jemanden auf seinen Mundgeruch aufmerksam machen?

In welcher Reihenfolge gehen zwei Paare ins Restaurant?

Wie nah darf man seinem gegenüber in einer Gesprächssituation (die in keinem Kuss enden soll) kommen? Der Mindestabstand beträgt im Radius ...

Sie sind zu einem Geburtstagsfest eingeladen und möchten eine Rede halten. Wie lange sollten Sie maximal sprechen?

Ein Ausflug an den Arbeitsplatz. Sie haben ein Problem mit der Leistung eines Kollegen. In welchem Rahmen kritisieren Sie ihn am sinnvollsten?