Sound of Wine schenkt in der Creau aus

Wer das angesagte Wien sucht, findet es derzeit in den alten Stallungen der Trabrennbahn Krieau - die jetzt Creau heißt. Das Areal wurde in den vergangenen Wochen von der jungen Kunstszene bespielt und darf sich jetzt auf seine erste Weintaufe freuen. Am Samstag, den 10. Juni, zieht die mittlerweile etablierte Weinmesse Sound of Wine in die Creau. Über 200 Weine werden dieses Mal - gewohnt gelassen - verkostet.

Neben den zu Winzerständen umfunktionierten Pferdeboxen wird es im Außenbereich der Anlage auch ein musikalisches und kulinarisches Programm geben. Ersteres stellt als Headliner Der Nino aus Wien. Um die Verköstigung kümmern sich: Zum schwarzen Kameel, The Blond Bird (vegane Speisen), Jumi Käse und Pastrami Baby Foodtruck. Sound of Wine vertritt seit 2013 einen entspannten Zugang zum gern elitär gehaltenen Thema Wein. "Die Grundpfeiler von Sound of Wine sind wie immer Pflichtprogramm: keine Vorurteile, keine Klischees, kein steifes Auftreten, keine hochnäsigen Belehrungen."

Sound of Wine Samstag, 10. Juni 2017, 14:00 - 22:00 Uhr in der CREAU, Meiereistraße Ecke Krieaupromenade, 1020 Wien, 19 Euro. Live-Act: Der Nino aus Wien. Weitere Infos unter Sound of Wine und www.creau.at.

Die Liste Folgende Winzer werden getrunken: 100+ Wein | Wien + CEEL Wines | Burgenland + Domäne Wachau | Wachau + Groszer Wein | Südburgenland + HERRENHOF LAMPRECHT | Süd-Oststeiermark + Kobatl Biohof | Süd-Oststeiermark + Liliac | The Wine of Transylvania + Punk's Finest | Carnuntum + Weinbau Rechtberger | Thermenregion + Weingut Christian FiSCHER | Thermenregion + Weingut Ebinger | Weinviertel + Weingut Emmerich & Christian Haider | Neusiedlersee + Weingut Erich Machherndl | Wachau + ET - Weingut Ernst Triebaumer | Neusiedlerseer-Hügelland + Weingut Fred Loimser | Kamptal + Weingut Hagn Mailberg | Weinviertel + Weingut Haider, Illmitz-Austria | Neusiedlersee + Weingut Andreas Knötzl | Thermenregion + Weingut Leo Hiliinger | Neusidelersee + Weingut - Schlafgut - Genussgut Lorenz | Südsteiermark + Weingut Nittnaus | Neusiedlersee + Weingut Schenter | Weinviertel + Weingut Umathum | Neusiedlersee + Weingut Zederbauer | Kremstal + Weingut Ziniel | Neusiedlersee + Weingut Walek | Weinviertel + Weingut Schenter | Kamptal + Weingut Taferner | Carnuntum + Weingut Umathum | Neusiedlersee + Weingut Ziniel | Neusiedlersee + Weingut-Vinothek Zöchling | Thermenregion + Weingut Zederbauer | Kresmtal + Weinhof Engel | Süd-Oststeiermark + Weinhof Anton & Elfride Waldschütz | Wagram + ZANTHO | Neusiedlerseer-Hügelland Junge Wilde Winzer: Weingut am Berg | Weingut "Rücker" Elisbaeth | Weingut Ernst | Weingut Jakob Buchinger | Weingut Julius Klein | Weingut Obenaus | Weingut Schödl | Weingut Thiery-Weber | Weinhof Uibel | Weingut Koppitsch

(sh.)