Suppito eröffnet Mini-Bistro im Dritten

Vor mittlerweile zehn Jahren hat die Ärztin und Köchin Andrea Scholdan gemeinsam mit der Galeristin Laurence Koblinger in Wien Mariahilf eine kleine, aber feine Suppenküche eröffnet. Gekocht wird im Suppito bis heute nach der Traditionellen Chinesischen Medizin, also der Fünf-Elemente-Lehre. Scholdan führt den Betrieb mittlerweile alleine. Erst im Mai wurde sie für ihr Suppito mit dem Trophée Gourmet der Fachzeitschrift A La Carte in der Kategorie Gourmandisen ausgezeichnet.

Bis vor kurzem waren die Suppen und Eintöpfe allerdings nur zum Mitnehmen in der Manufaktur in der Giradigasse zu haben (eingerext gibt es sie aber auch unter anderem im Merkur am Hohen Markt oder im Frederik's). Jetzt hat die gesunde Suppenküche eine kleines Bistro im dritten Bezirk eröffnet. Im Suppito am Rochuspark – ein Coworking Space nahe dem Rochusmarkt – bietet Scholdan einen täglich wechselnden Mittagstisch an, aber auch Suppen zum Mitnehmen, Kuchen, Kaffee oder Limonaden.

Schließen Suppito am Rochuspark – Gehard Flekatsch

Das Ganze wirkt weniger wie ein Bistro, als wie eine sehr freundliche Kantine, die jedem offen steht. Betrieben wird das Bistro von den beiden Schwestern Lisa und Lena. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Linsencurrys, Chili con Carne, Tom Ka Gai, Melanzaniragout, Gemüsecurry oder Tomaten-Kokos-Suppe (einzeln um 6,50 inklusive Reis, als Menü mit kleiner Suppe 8,50 Euro). Im Lokal selbst gibt es nur vier Tische. Gerade jetzt ist es im Gastgarten im Innenhof besonders nett.

Info Suppito Rochuspark: Erdbergstraße 10 (im Hof), 1030 Wien, Mo bis Fr 11-15 Uhr, Tel.: 0664 1229305, facebook.com/suppitorochuspark

(ks)