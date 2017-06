Kostnotiz: Fisch ahoi

Für so manchen ist es mittlerweile ein Reizwort – so viel wird da getrickst: Wildfang. Besonders auffällig ist es, wenn in der Schonzeit „frischer Fisch aus Wildfang“ angeboten wird. Den Beginn der Wildfangsaison feiern jedenfalls die Gastronomen des Ausseerlands mit dem Saiblingsfest (23.-25. Juni). Der Süßwasserfisch, der mittlerweile auf gefühlt sämtlichen Speisekarten Österreichs zu finden ist, wird in diesen Tagen gebraten und gegrillt, pur roh gegessen oder roh mariniert, er wird flambiert oder auf Steckerln von Flammen umflackert. Die Fische stammen von den Österreichischen Bundesforsten, die neben dem Saibling auch mit anderen Fischen handeln: Mit der Hallstätter Reinanke etwa werden nur ausgewählte Köche beliefert.

Tipp Saiblingsfest im Salzkammergut, 23. bis 25. Juni, ausseerland.salzkammergut.at

