Die Ochsen als Hüter des burgenländischen Moores

Es sind oft die kleinen Dinge, die es ausmachen. Ein Name zum Beispiel. Hört man das Wort „Moor“, denken wohl die meisten – Moorexperten einmal ausgenommen – an geheimnisvolle Orte und schaurige Geschichten von Menschen oder Tieren, die ewig im Moor versunken sind.



Ganz anders hingegen ist das bei einem Namen wie Naturschutzgebiet Auwiesen-Zickenbachtal. An einen geheimnisvollen Ort wird da wohl niemand denken. Eher an die Einöde, an langweilige Landschaften, die sich irgendwo am Ende der Welt – oder eben des Landes – befinden und die niemand freiwillig aufsucht. Das dürfte auch den Bewohnern dieser entlegenen Region im südlichen Burgenland bewusst gewesen sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.07.2017)