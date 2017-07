Kostnotiz: Stadtverpflegung

Ob der betont gelangweilte Blick vieler Barkeeper beim Cocktail-shaken – was soll daran so besonders sein, sagt dieser, ist doch alles ganz einfach – im Mixologen-Work–shop auch gelehrt wird, ist nicht bekannt. Dieser Workshop, der in der Grazer Bar The Churchill stattfindet, ist ein Programmpunkt des neuen Graz-Food-Festivals, das vom 12. bis 19. August die steirische Hauptstadt in Beschlag nimmt. „Back to the roots“ heißt es beim Auslandssteirer Johann Lafer, wobei es weniger um Wurzelgemüse geht als um Lafers biografische Wurzeln: Er kehrt kurz in seinen Lehrbetrieb zurück, das Gösser Bräu, um dort ein Menü zu kochen (12. 8.). Ein Nose-to-Tail-Menü bietet Ferl’s Weinstube (13. 8.), um Fleisch geht es im El Goucho (15. 8.), und um Sardinen und Gin in der Bar Albert (17. 8.). Ein Köcheroulette gibt es am 14. 8., wenn etwa Harald Irka oder Paul Ivic in verschiedenen Lokalen kochen – wer wo genau, ist bei der Buchung geheim. Und beim Höfischen Fest in der Aula der Alten Universität (16. 8.) trifft man auf Alfons Schuhbeck.