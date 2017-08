Gelinaz!-Starköche trafen sich im Steirereck

Den vom Winde verwehten roten Teppich auf den Eingangsstufen rückte Steirereck-Chef Heinz Reitbauer noch selbst zurecht. Dann positionierte er sich mit seiner Frau Birgit, um die Gäste in Empfang zu nehmen, die peu a peu mit Limousinen vorgefahren wurden. Anlässlich des internationalen Kulinarikspektakels Gelinaz! waren zahlreiche Köche und Köchinnen nach Wien gereist.

Aus Slowenien, aus Kanada, aus Hongkong, aus New York. Von dort etwa kam David Chang, der unter großem Applaus als Letzter vorfuhr. Die derzeit als "Beste Köchin der Welt" gelistete Ana Roš war ebenso dabei wie ihre Kolleginnen May Chow oder Manoella Buffara. Der Frauenanteil beträgt halbe-halbe, ein Novum in der Kochbranche.

Reitbauers Saibling: Ein Weltklassegericht

Reitbauers berühmter Saibling am Tisch in Bienenwachs gegart galt nicht nur in den Augen David Changs als Weltklassegericht. "It blew me away", notierte der TV-präsente Koch auf Instagram.

René Redzepi, der Chef des Noma in Kopenhagen, das bald an seinem neuen Standort aufsperren wird, stößt wie sein Kollege Magnus Nilsson aus der schwedischen Einöde erst im Mühlviertel zur Truppe: Im dortigen Mühltalhof fungiert die Familie Rachinger als heuriger Gastgeber von Gelinaz!. Für das Abschlussdinner am Sonntag - die Karten waren angeblich innerhalb von drei Minuten ausverkauft - geben Vater und Sohn Helmut und Philip Rachinger drei Gerichte vor. Diese werden von den internationalen Küchenchefs und -chefinnen analysiert und neu interpretiert.