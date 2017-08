Wiener Gemüse, auf 60 Fußballfeldern gewachsen

Auf der einen Seite sieht man die Baukräne der nahen Seestadt Aspern, auf der anderen Seite fährt ein Bus mit der bezeichnenden Nummer 99A langsam seine Runden. Dazwischen sind ein paar beschauliche Wohnhäuser, die ein bisschen an eine Kleingartensiedlung erinnern, und vor allem Felder – so weit, dass man es nicht mehr einschätzen kann, wo sie anfangen und wo sie aufhören.



Eine Gegend, die immer noch zu Wien gehört und von der man sich gut vorstellen kann, dass hier irgendwann einmal – eher früher als später – ein paar Wohnsiedlungen stehen. Dem ist aber nicht so. Die Felder werden wohl noch ein bisschen länger bleiben. Immerhin haben sich hier, in Essling bei der Kreuzung Telephonweg/Wolfgang-Mühlwanger-Straße, ein paar Gärtner angesiedelt, die nun auf 30 Hektar Biogemüse anbauen.