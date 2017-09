Waidmanns-Quiz: Kennen Sie sich mit Wild aus?

Auf der Pirsch

Lecker sagt man nicht? Oh doch. Was bedeutet es in der Waidmannssprache?

Was bezeichnet man als Spießer?

Welches Tier darf man im Dezember jagen?

Welcher Wiener Bezirk ist kein Jagdgebiet?

Inwieweit hat der Begriff Rauchwaren mit der Jagd zu tun?

Was bezeichnet man als Gestüber?

Was ist Ulisimali?

Was ist ein Heuchelhase?

Welches Tier darf in Österreich nicht gejagt werden?

Das Hirn und die Eingeweide welchen Tiers gelten als Delikatesse?