Joseph Brot eröffnet neue Bagelmanufaktur

Josef Weghaupt ist als jener Bäcker - oder vielmehr Bäckereibetreiber (er selbst ist gelernter Fleischhauer und Lebensmitteltechniker) - bekannt, der handwerklich gutes Brot wieder schick gemacht hat. Heute hat er in Wien seine mittlerweile vierte Filiale eröffnet, in der sich alles um den Bagel drehen soll. Wobei es in der neuen Bagelmanufaktur am Albertinaplatz (Ecke Führichgasse/Tegetthoffstraße) auch das klassische Joseph Brot gibt, aber eben auch eine größere Auswahl an Bagel. Den gibt es hier in den Varianten Sauerteig, Waldstaudenroggen oder Malzkorn, jeweils in Bio-Qualität und je nach Kundenwunsch unterschiedlich befüllt.

Laut Weghaupt soll der Bagel nämlich nicht in New York erfunden worden sein, sondern vielmehr in Wien im Zuge der Türkenbelagerung. Deshalb werden hier nun täglich Bagels gebacken - genau genommen gekocht, auf einem leinenbespannten Holzbrett gebacken, gestürzt und auf einer Steinplatte ein zweites Mal gebacken. Belegt oder vielmehr befüllt werden die Bagels mit Lachs, Hummus, Cream Cheese, Beinschinken vom Thum oder Roastbeef vom Höllerschmid aus dem Kamptal.

(ks)