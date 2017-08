Hausärzte, die gesuchten Mediziner

Donnerstagnachmittag Mitte August. Das Wartezimmer in der Praxis von Hausarzt Hugo Gold in der Taborstraße ist voller Patienten. Eine junge, eindeutig suchtkranke Frau wartet auf ihren Aufruf, links neben ihr ein älterer Mann mit Gehhilfe, schräg gegenüber ein anderer Mann mit seiner kleinen Tochter, die auf einem Kindersessel Platz genommen hat. An der Tür zum Sprechzimmer hängt ein kleines ovales Schild mit dem Wort „Doktor“ in Frakturschrift. Darunter klebt ein großes gelbes Poster mit den Worten: „Muslime und Flüchtlinge willkommen“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2017)