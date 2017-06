Markenwettbewerb 2017: 35 mal 35 Millimeter Platz für Kreativität

Die 10 Finalisten werden wöchentlich in der „Presse am Sonntag“ sowie auf DiePresse.com präsentiert. Die Siegermarke des Wettbewerbs ist mit 5000 Euro dotiert und wird im Rahmen des Sondermarkenprogramms der Post AG 2018 produziert.



Zeitplan:



Die Anmeldung zum Wettbewerb ist bis 23. Juni 2017 per E-Mail freiraum@diepresse.com möglich.



Einsendeschluss für die Entwürfe: 7. Juli 2017



Ausschreibung und Teilnahmebedingungen:



Nähere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs finden Sie hier.

Kontakt:



Bei Fragen zum Markenwettbewerb 2017 stehen wir gerne zur Verfügung: freiraum@diepresse.com