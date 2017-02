Emma Watson will als UN-Sonderbotschafterin etwas bewegen

Die britische Schauspielerin Emma Watson (24) ist glücklich über ihre Ernennung zur UN-Sonderbotschafterin für Frauen. "Ich bin so begeistert, dass ich mit den großartigen Menschen bei UN Women arbeiten werde!", twitterte sie in der Nacht zum Dienstag.

Sie hoffe, in der neuen Rolle wirklich etwas bewegen zu können, sagte Watson, die als Hermione Granger in den Harry-Potter-Filmen berühmt geworden war. Die Schauspielerin war bereits in Bangladesch und Sambia, um sich für die Bildung von Mädchen einzusetzen. Bei den Vereinten Nationen wird sie nun für die Kampagne "HeForShe" (er für sie) werben, die Männer und Jungen dazu bewegen will, sich für Frauen- und Mädchenrechte zu engagieren.

(APA/dpa)