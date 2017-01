Ellen bietet homophober Sängerin keine Plattform

Ellen DeGeneres (58) hat die Gospel-Sängerin Kim Burrell (44) aus ihrer Talkshow ausgeladen, weil diese sich zuvor homophob geäußert hatte. "Ich glaube nicht, dass es gut von mir gewesen wäre, sie in der Show zu haben und ihr eine Plattform zu geben, nachdem sie Dinge über mich gesagt hat", sagte die lesbische US-Moderatorin in ihrer Show vom Donnerstag.

Bild vergrößern Kim Burrell / Bild: Reuters Burrell sollte zusammen mit Pharrell Williams (43) den gemeinsamen Song "I See Victory" singen. "Wir müssen alle verstehen, dass dies eine große, gigantische, schöne und bunte Welt ist. Das geht nur mit Inklusion und Empathie", erklärte der Musiker ("Happy") in der am Vortag aufgezeichneten Sendung.

Die tiefreligiöse Burrell, die auch Gottesdienste abhält, hatte zuvor in einer Predigt vom "perversen, homosexuellen Geist" gesprochen und diese Aussage gegen Schwule und Lesben später verteidigt. Fans der "Ellen"-Show baten die Gastgeberin daraufhin in einer Online-Petition, die Sängerin auszuladen.

(APA/dpa)