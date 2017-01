Elke Hesse: „Ich brauche keine Fröhlichkeitsverstärker“

Um den Konzertsaal MuTh gab es starke Turbulenzen, wie wurden diese so plötzlich beigelegt? Das ist jetzt über vier Jahre her.

Elke Hesse: Ja. Sechs Jahre hat die Planungszeit gedauert. Es ging allerdings nicht nur darum, dass im Augarten nicht gebaut werden sollte, sondern es kamen sehr viele Interessen zusammen, entsprechend groß waren die Zerrissenheit und das Getöse. Jetzt ist alles gut, das MuTh hat sich durchgesetzt. Geplant waren 80 bis 100 Veranstaltungen, mittlerweile sind es 284.

Sie bekommen keine Subventionen?

Nein. Wir bekommen 40 Prozent des Budgets von einer Stiftung, und 60 Prozent müssen wir einspielen. Wir vermieten den Saal an Festivals wie Wien-Modern oder ImPulsTanz und an andere Institutionen, aber auch an Firmen. Ferner kann ich zunehmend Eigenproduktionen zeigen, die ich mir leisten kann, weil ich inzwischen einen Publikumsstock aufgebaut habe.



Die Wiener Sängerknaben, deren Konzertsaal das MuTh ist, hatten nicht immer den besten Ruf: altmodische Erziehung, Schlafsäle. Sie sind selbst Sängerknaben-Mutter. Sind Sie mit der Ausbildung zufrieden?

Mein jüngerer Sohn, er ist jetzt zwölf, hat sich von seiner Schule abgemeldet und wollte zu den Sängerknaben. Er ist sehr glücklich dort. Unter dem künstlerischen Leiter Gerald Wirth hat sich sehr viel zum Positiven geändert. Es gibt keine Schlafsäle mehr. Die Kinder schlafen in Zwei- oder Dreibettzimmern. Sie werden von Frauen und Männern betreut. Die Atmosphäre ist familiär. Es gibt sehr viel Sport, ein Schwimmbad, einen Fußballplatz. Ich sehe, mit welcher Sorgfalt und Liebe mit den Kindern umgegangen wird.



Die Sängerknaben geben jetzt im MuTh auch Konzerte mit Weltmusik. Werden diese gut angenommen?

Ja. Wir haben eine Reihe, „Innehalten“, da stellen die Sängerknaben Musik aus verschiedensten Bereichen vor, afrikanische Lieder, jüdische, indische Musik. Man kann Vergleiche anstellen mit den europäischen geistlichen Messen.

Der ehemalige Staatsopern-Solotänzer Kirill Kourlaev hat im Wiener Stadtzentrum am Bauernmarkt sein Elitelyzeum eröffnet, in dem Kinder gezielt sprachlich und künstlerisch gefördert werden. Kümmert man sich wieder mehr um die Elitenbildung?

Es kommt immer darauf an, was man unter Eliten versteht. Ich finde schon, dass die Wiener Sängerknaben eine elitäre Ausbildung bieten. Kinder bekommen aber auch besondere Skills für ihr späteres Leben mit. Sie werden fit gemacht, und trotzdem kommt der soziale Aspekt nicht zu kurz.

Hatte Ihr Sohn kein Heimweh?

Früher. Jetzt ruft er mich glücklich an oder meldet sich manchmal über Whatsapp. Er ist jetzt älter, er findet die Mama nicht mehr so cool, dafür das Reisen umso mehr. Es geht ihm einfach gut. Ich merke das.

Aber wenn sich die Kinder nicht einfügen, fliegen sie raus.

Gewisse Kriterien müssen passen. In einem Chor zu singen, heißt in einem Kollektiv sein.

Sie haben Klavier, Schauspiel studiert.

Ich war im Neusprachlichen Gymnasium in Sankt Ursula, aber auch an der Akademie im Vorstudium für Klavier. Mit 18 Jahren habe ich aufgehört. Die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben war, als ich festgestellt habe, dass ich keine Künstlerin bin.

Sankt Ursula, eine Klosterschule, in den 1970ern, war das nicht sehr konservativ?

Ich war noch in den strengen Zeiten dort. Wir wohnten in der Nähe, darum bin ich nach Sankt Ursula gegangen. Wenn ich einen kurzen Rock trug, musste ich eine Woche lang jeden Tag um halb acht Uhr früh „Das Goldene Zeitalter“ von Ovid rezitieren. Das kann ich noch heute auswendig.

Sie haben zwei Brüder, mussten Sie dadurch früh lernen, sich durchzusetzen?

Ganz im Gegenteil, meine Brüder sind vier und fünf Jahre älter als ich. Ich war das Nesthäkchen und bin beschützt und verwöhnt worden.

Sie haben, nachdem Sie vom Künstlertraum Abschied genommen haben, in der Szene angefangen, im Off-Theater, einem Bereich, der damals bescheiden und klein war.

Das war Ende der Achtzigerjahre. Justus Neumann hat mir gesagt, Elke, ich glaube, du bist die geborene Produzentin. Es war für mich learning by doing. Ich habe Paulus Manker und Hans Gratzer kennengelernt. Der Hans wollte, dass ich am Schauspielhaus mit ihm zusammenarbeite.

Hans Gratzer war ein Pionier der Szene. Dann wurde er Direktor am Theater in der Josefstadt, das hat sein Herz gebrochen. 2005 ist er gestorben.

Ich hab Höhen und Tiefen mit ihm durchgemacht. In der Josefstadt sind ihm allerdings auch Fehler passiert. Ich und seine engsten Mitarbeiter waren mit schuld daran. Er wollte die Geschichte des Wiener Volkstheaters erzählen und hat mit „Aline“ von Bäuerle begonnen. Das war eher ein Fiasko. Ich habe Sandra Cervik und Adi Hirschal bewundert, wie sie sich mit Verve reingeschmissen haben. Das werde ich ihnen nie vergessen. Gratzer hat mich dann nach Bad Hersfeld mitgenommen, er wollte, dass wir das zusammen machen, es ist das größte Sommerfestival in Deutschland. Neben vielen anderen berühmten Schauspielern und Regisseuren haben Paula Wessely und Attila Hörbiger dort gespielt.

Nach dem Tod von Gratzer haben Sie die Bad Hersfelder Festspiele übernommen. War das schwer für Sie am Anfang, Verträge machen ohne Jusstudium?

Ich hatte einige Hilfe von der Stadtverwaltung. Aber ich musste trotzdem jeden einzelnen Vertrag aushandeln. Erst dachte ich: „Um Gottes willen!“ Dann sagte ich mir: „Das machst du jetzt einfach!“ Im ersten Jahr meiner Intendanz saß die ganze Zeit eine weiße Taube neben mir. Das muss Hans Gratzer gewesen sein, der ein wenig auf mich aufpassen wollte. Das sage ich jetzt, obwohl ich kein esoterischer Mensch bin, sondern sehr bodenständig. Zwei Tage nach der Festival-Eröffnung war die Taube weg.

Sie sind 2009 von Bad Hersfeld wieder zurückgekehrt nach Wien, weil es dort schwierig geworden ist. Was ist da passiert?

Ich wurde sehr offen von den Hersfeldern aufgenommen, konnte Sponsoren gewinnen. Aber dann hat der Bürgermeister mitten im Jahr die Subvention um 300.000 Euro gekürzt. Das war bei einem Gesamtbudget von 2,5 Millionen Euro viel. Ich habe die Zeitungen informiert und das Geld zurückbekommen und zwar von meistens anonym gebliebenen Spendern. Aber ich wusste, ich gehe zurück nach Wien.

Peter Pühringer, der das MuTh ermöglicht hat, ernannte sie zur MuTh-Chefin. Jetzt baut er in der Schweiz einen Konzertsaal nahe Luzern, den ebenfalls Sie betreuen?

Peter Pühringer hat sein Geld mit Immobilien gemacht. Er ist über 70, sehr agil. Er investiert in Kultur und Forschung. So unterstützt er einen Lehrstuhl an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Vereinfacht gesagt gibt er dort jungen Managern die Möglichkeit zu lernen, wie man einen Mehrwert erzielt, und diese Gewinne kommen der Universität zugute. In Vitznau, einem Dorf nahe Luzern am Vierwaldstättersee, entsteht ein großes Forschungszentrum für Neurofinance und Neuro-Musikpädagogik, ausgehend von dem dort bereits bestehenden wissenschaftlichen Zentrum für Rehabilitation und Entwicklung des Gehirns für Gehirnschlagpatienten namens Cereneo. Dabei wird u. a. der Frage nachgegangen, ob Talent messbar ist und was es für eine Auswirkung auf das Gehirn hat, wenn sich Menschen, Jugendliche, Senioren und andere, mit Musik beschäftigen. Und es wird eben den Konzertsaal geben, der ist gerade in Planung, und ich werde ihn managen.

Sie sind Alleinerzieherin. Wieso finden starke Frauen oft keinen Partner für länger?

Ich glaube, selbst für die starken Männer ist es ein Problem, wenn die Frau viel arbeitet, selbstbewusst ist und letztendlich einen Mann aus materiellen Gründen gar nicht bräuchte.

Es gibt viele Frauen, die Männer betreuen.

Ich möchte keinen Mann, der mich betreut. Das ginge mir auf Nerven, wenn er mich fragte: „Wann kommst du, und warum kommst du so spät nach Hause?“ Ich finde es schön, wie es ist.

Sie haben Ihren Wechsel von der Bohème ins Management nie bereut?

Nein, ich bin stolz darauf. Ich bin in den Job hineingewachsen. Am meisten macht mir Freude, dass hier im MuTh so eine super Arbeitsatmosphäre ist.

Sind Frauen die besseren Führungskräfte?

Das behaupte ich jetzt einfach.

Frau Hesse, darf man Sie auch fragen . . .



1. . . ob Sie manchmal Tiefs haben? Sie wirken optimistisch.



Ich habe keine großen Tiefs. Die Arbeit bringt mich immer wieder heraus. Ich kann auch gut allein sein. Ich brauche keinen Trubel. Ich bin ein fröhlicher Mensch und brauche keine Fröhlichkeitsverstärker.



2. . . ob Ihnen die Arbeit nicht manchmal auf die Nerven geht?



Nein. Ich gehe hier im Augarten laufen, ich spiele Tennis, und ich segle gern. Ich habe dieses Haus aufgebaut. Ich habe meine zwei Söhne. Und das MuTh ist wie mein drittes Kind.



3. . . ob Sie religiös sind? Was halten Sie von Sonntagsarbeit?



Ich bin katholisch erzogen worden, aber ich lebe das nicht. Ich bin aber nicht aus der Kirche ausgetreten. Ich glaube an eine Kraft, die mir Kraft gibt. Sonntagsarbeit? Ja, ich arbeite natürlich auch sonntags, speziell wenn wir Konzerte haben. Aber prinzipiell finde ich es nicht schlecht, wenn einmal in der Woche ein Tag Pause ist.

Steckbrief 1964

Elke Hesse wird als Tochter eines Dentisten in Wien geboren. Sie hat zwei ältere Brüder. Sie studiert Klavier, absolviert eine Ballett- und Musical-Ausbildung. 1985

Hesse beschäftigt sich mit Marketing und wird Produzentin in der Off-Theater-Szene. 2000

Sie wird persönliche Referentin von Szene-Pionier Hans Gratzer (1941−2005), der das Wiener Schauspielhaus gegründet hat. 2006

Nach Gratzers Tod übernimmt sie die Festspiele von Bad Hersfeld, wo sie unter anderem „Faust I und II“ zeigt (mit Martin Reinke, Rufus Beck). 2011

Hesse wird Direktorin des MuTh, des Konzertsaals der Wiener Sängerknaben am Augarten, der auch für viele andere Veranstaltungen offen ist. Termine: „Stradivahid“, eine Geschichte der berühmten Geige (21. 1.), „Innehalten“ mit den Sängerknaben und spiritueller Weltmusik (26. 1.), Sängerknaben-Ball am 27. 1. im Kursalon Hübner.



