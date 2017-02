Rapper Sean Combs erholt sich von OP

Der auch als Puff Daddy bekannte US-Rapper Sean Combs (47) hat nach einer Knie-Operation mehrere Fotos aus dem Krankenbett gepostet. "Sie haben mir gesagt, ich werde nie wieder gehen können. Ich sagte, der Teufel sei ein Lügner", schrieb der Musiker ("I'll Be Missing You") am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram.

Dazu zeigte er Bilder, die ihn gut gelaunt mit seinen Kindern, einem Blumenstrauß und einem großen Teddybären zeigen. Er bedankte sich bei den Fans: "Mir geht es großartig." Es sei bereits der dritte Eingriff innerhalb der vergangenen Jahre gewesen. "Diese Reise hat mich näher zu Gott, meiner Familie und vor allem mich selbst gebracht", schrieb Combs.

Der Musiker hatte bereits im Juli 2015 eine Knie-Operation, einen Monat, nachdem er bei den BET Awards in Los Angeles in ein Loch auf der Bühne gefallen war. Im August 2016 hatte Diddy seine "Bad Boy Family Reunion Tour" um eine Woche nach hinten verschoben, um sich von einem Eingriff in der Schulter zu erholen. Ein Jahr später musste er wegen einer Schulter-OP seinen Tourplan ändern.

