Nicht ohne meinen Schleier

Sie hat mehrere im Schrank hängen. Natürlich in Schwarz, aber auch in Dunkellila, Dunkelgrün und Dunkelblau. Erlaubt ist alles, nur grelle Farben mag sie nicht. Für das Gespräch hat sie einen dunkelbraunen Niqab gewählt. Der braune Schleier weht leicht im Wind, als Sophie aus dem Auto steigt. Ihr Ehemann hat sie gefahren. Die schlanken Hände stecken in schwarzen Handschuhen. Um über den Schnee zu steigen, hebt sie ihre Kleider an. Unter dem Niqab trägt sie schwarze Schuhe und einen schwarzen Rock. Ist sie schön? Ist sie jung? Wer eine Niqab-Trägerin sieht, kann sie schwer einschätzen. Ihr Händedruck ist fest, ihre braunen Augen sind leicht mit Eyeliner geschminkt, auffallend sind ihre langen, dunklen Wimpern und die feine, schöne Stimme, mit der sie in fehlerfreiem Hochdeutsch formuliert.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 5 Minuten

940 Wörter

1 Bild Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2017)