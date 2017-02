Britney Spears Nichte ist verunglückt

Britney Spears (35) hat ihre Fans um seelische Unterstützung für ihre Familie gebeten. "Ich brauche alle Wünsche und Gebete für meine Nichte", schrieb die 35-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Foto der Achtjährigen. Die Tochter von Spears jüngerer Schwester Jamie Lynn war am Wochenende auf dem Gelände der Familie in einem Teich fast ertrunken sein.

US-Medien zufolge war der Zustand des Mädchens zu Beginn der Woche zwar stabil, aber kritisch. Auf Instagram und anderen sozialen Medien hagelte es gute Wünsche für das Mädchen und die Familie: "Wir beten für Maddie", kommentierten Nutzer in zahlreichen Sprachen.

‪Need all the wishes and prayers for my niece 💜‬ Ein von Britney Spears (@britneyspears) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 14:14 Uhr

(APA/dpa)