Robert Nissels steht vor Gericht

Robert Nissel, der sich mit der im Privatfernsehen ausgestrahlten Sendereihe "Das Geschäft mit der Liebe" einen gewissen Namen gemacht hat, hat am Freitag im Wiener Landesgericht auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Der Staatsanwalt warf dem selbst ernannten "Lovecoach" versuchte Bestimmung zur Bestechung, Freiheitsentziehung und Nötigung zur Last.

Die Verhandlung wurde zur ergänzenden Beweisaufnahme auf unbestimmte Zeit vertagt. Der Staatsanwalt stellte eine Reihe von Beweisanträgen, welche die von ihm erhobenen Vorwürfe untermauern sollen.

Der 64-Jährige, nach eigenen Angaben "Zwangspensionist, weil ich einen Herzinfarkt gehabt habe", bekannte sich nicht schuldig. Er sei "eine tatscht in irgendwas. Es war patschert." Mitangeklagt war ein Bekannter Nissels - der ehemalige Wiener Kriminalpolizist hatte nach einer strafrechtlichen Verurteilung den Polizeidienst quittieren müssen und ist nunmehr als kaufmännischer Angestellter tätig.

Pfusch am Bau

Der "Lovecoach" und der Ex-Polizist waren bei Bau-Vorhaben auf einen gebürtigen Serben hineingefallen. Nissel wollte auf seinem Grundstück in Bad Fischau sieben Reihenhäuser errichten, der mit der Umsetzung beauftragte Serbe setzte das Projekt allerdings in den Sand. Es kam zu Schwierigkeiten und letztlich einem Baustopp, der "Lovecoach" trennte sich von der Liegenschaft und musste auch noch um 100.000 Euro die halb fertigen Häuser abreißen lassen.

"Das war meine Altersvorsorge. Die ist jetzt weg", bilanzierte Nissel nun vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Helene Gnida). Deswegen sei er auf das Angebot eines ebenfalls aus Serbien stammenden Bekannten eingestiegen, der in Aussicht gestellt hatte, er könne die 440.000 Euro, die der "Lovecoach" von dem serbischen Baufirma-Besitzer zurückwollte, eintreiben. Ähnliches hatte der Ex-Polizist vor, der an den Unternehmer ebenfalls bei einem Bauprojekt mehrere 100.000 Euro verloren hatte.

Telefonate wurden abgehört

Laut Anklage soll der Serbe im Frühling 2015 dem "Lovecoach" Robert Nissel und dem Wiener Ex-Polizisten in Aussicht gestellt haben, er könne seinen Landsmann, der den beiden angeblich erhebliche Geldbeträge schuldete, so lange hinter Gitter bringen, bis dieser zu zahlen bereit sei. Der Bekannte der beiden Angeklagten - er bekommt einen separaten Prozess - soll entsprechende Kontakte gehabt haben.

Konkret soll er einen pensionierten serbischen General zum Onkel haben. Über diesen könne er den Bau-Unternehmer in Serbien "einbuchten" lassen, soll er den Schuldnern versprochen haben. Diesen erschien das durchaus verlockend. Sie bekundeten Interesse. Ihr Pech: Entsprechende Telefonate wurden abgehört, da ihr Gesprächspartner wegen einer ganz anderen Geschichte im Fokus der Sicherheitsbehörden stand und mit richterlicher Genehmigung überwacht wurde.

"Das ist zu gefährlich"

Unmittelbar bevor der Unternehmer nach Serbien gelockt werden sollte, bekam der "Lovecoach" aber kalte Füße. "Bei mir schauen's alles genauer an. Vor mir aus ist das zu gefährlich, weil ich zu öffentlich bin. Das ist zu gefährlich", teilte er in einem abgehörten Telefongespräch mit. Als Nissels Kontakt seine Pläne dessen ungeachtet in die Tat umsetzen wollten, schritt die Polizei ein und nahm den Serben fest.

"Ich hab' geglaubt, dass der ein Angeber ist. Ich wollt' mir das ein Mal anschauen", verantwortete sich der "Lovecoach" nun vor Gericht. Im übrigen sei er davon ausgegangen, dass "eh alles nur Spaß" sei: "Ich wollte mein Geld zurück. Auf legalem Weg. Das war versteuertes Geld!" Um eine Bestechung oder eine Entführung sei es ihm nie gegangen.

Zumindest für Nissels Verteidiger bestand kein Zweifel, dass sein Mandant nichts Strafbares getan hatte: "Er ist der Lovecoach. Er ist auf der ganzen Welt bekannt als jemand, der Liebe predigt und Liebe lebt."

(APA)