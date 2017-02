"Is' mir egal"-Comedian Kazim Akboga ist tot

Vom Kebab-Verkäufer zum Werbetexter. Der Berliner Comedian Kazim Akboga ist tot. Er starb im Alter von 34 Jahren. Sein Management bestätigte seinen Tod via Facebook. Zu den Umständen ist nichts bekannt. Er habe an psychische Probleme gelitten, sei deshalb auch in einem Krankenhaus in Behandlung gewesen, sagte das Management gegenüber "Bild.de". Mehr wolle man dazu nicht sagen. Wie das Magazin "MingaCity" schreibt, soll der Sänger von einer U-Bahn überfahren worden sein. Dies wurde bisher nicht von der Polizei bestätigt.

Akboga landete 2014 einen viralen Youtube-Hit, in dem er erzählt, was ihm alles egal ist. Dieses Lied - es ist unter dem passenden Titel "Is' mir egal" in die Annalen der Videoplattform eingegangen - wurde ein Jahr darauf zur Vorlage für einen neuen Werbesong der Berliner Verkehrsbetriebe. Der Clip wurde bis heute 9,3 Millionen Mal aufgerufen.

(Red. )