Wie ein Vogel eine Querschnittsgelähmte rettete

Wenn die Zeit stehen bleibt, nimmt man alles selektiv war. Cameron Bloom kann sich an das Krachen der Eisenstäbe erinnern, als das Geländer brach, aber nicht an den Schlag, als seine Frau sechs Meter unter ihm auf dem Boden aufschlug. Für einen kurzen Moment war sie davor in der Luft gehangen, hatte verzweifelt mit den Fingern nach Halt gesucht, bis sie aus seinem Sichtfeld verschwand. Als er sie das nächste Mal wieder sah, lag sie mit einer faustdicken Schwellung am Rücken auf dem Boden, dort wo ihre Wirbelsäule gebrochen war.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2017)