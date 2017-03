Viola Davis: „Ich machte mir nie Illusionen“

Nicht nur Meryl Streep, mit der sie für das Drama „Glaubensfrage“ vor der Kamera stand, ist sich sicher: Viola Davis gehört zu den besten Schauspielerinnen unserer Zeit. Die Oscar-Nominierung für eben jenen Film bedeutete für die Amerikanerin 2010 den Durchbruch nach langen Jahren in kleinen Film- und Fernsehrollen.

Fortan wurden die Angebote besser, Davis war neben Julia Roberts in „Eat, Pray, Love“ zu sehen, oder neben Tom Cruise in „Knight and Day“, doch eine echte Hauptrolle spielte sie erst in „The Help“, wofür es eine weitere Oscar-Nominierung gab. Seither gewann sie für die erfolgreiche TV-Serie „How to Get Away with Murder“ den Emmy und stand für den Superheldenfilm „Suicide Squad“ vor der Kamera.

Ab 16. Februar ist sie an der Seite von Denzel Washington in dessen Familiendrama „Fences“ zu sehen – für diese Rolle wurde sie vergangene Woche mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

Verglichen mit einigen anderen derzeit Oscar-nominierten Filmen ist „Fences“ weit weniger politisch. Oder würden Sie da widersprechen?

Viola Davis: Kein bisschen. Für mich hat der Film keine politische oder soziale Botschaft und ist auch nicht didaktisch. Vielmehr ist das die Geschichte eines Mannes im Zentrum seiner Familie. Die Geschichte eines Antihelden, der nicht weiß, dass er einer ist. Es gibt ohne Frage Menschen, die immer eine Botschaft oder einen Zeigefinger erwarten, wenn die Protagonisten einer Geschichte Afroamerikaner sind. Da wird anscheinend immer mit einem Hintergedanken gerechnet. Doch in „Fences“ geht es nicht um Themen oder Thesen, sondern einfach um Menschen. Um die Dynamik innerhalb einer Familie und denjenigen, der sie ungewollt zerstört. Im Grunde ist der Film eine klassische Tragödie.

Gleichzeitig ist es aber nicht irgendeine Familiengeschichte. August Wilson, der das zugrunde liegende Theaterstück geschrieben hat, verbat sich zu Lebzeiten die Verfilmung durch einen weißen Regisseur. Verstehen Sie seine Gründe?

Ihm ging es nicht einfach um die Hautfarbe, sondern um kulturelles Verständnis. Sehr vieles an „Fences“ ist tatsächlich sehr spezifisch afroamerikanisch, nicht zuletzt in der Sprache und den Themen, über die gesprochen wird. Davon abgesehen gibt es das Ganze auch andersherum. Ich erinnere mich sehr gut an mein Studium an der Juilliard School Anfang der 1990er-Jahre. Damals sprach zum Beispiel der Schriftsteller Edward Albee zu uns und erklärte lang und breit, warum seiner Meinung nach Afroamerikaner keines seiner Stücke inszenieren sollten, weil ihnen der Zugang für seine Geschichten fehle.

Sie sagen im Film einmal den Satz: „You got to take the crookeds with the straights.“ Das Leben ist nicht nur rosig, man muss auch all den Mist akzeptieren, der dazugehört. Haben Sie das in Ihrem Leben auch immer so pragmatisch hingenommen?

Ich habe mir nie Illusionen darüber gemacht, dass das Leben einem ziemlich viele Steine in den Weg legt. Von miesen Liebhabern bis zu überflüssigen Pfunden auf den Hüften, die man nicht loswird. Und das ist nur das Harmloseste (lacht). In Wirklichkeit besteht unser Leben meistens mehr aus Scheitern und aus Misserfolgen denn aus Erfolgsmomenten. Darüber spricht nur keiner. Jeder berichtet lieber davon, was er Schönes erreicht hat. Der harte, chaotische, peinliche Weg dahin wird lieber ausgeblendet.

Wie übersteht man die harten Phasen, in denen nichts läuft?

Purer Überlebenswille, würde ich sagen. Die Sehnsucht nach Glück und Liebe lassen einen immer weitermachen. Und es hilft, wenn man dazu in der Lage ist, sich selbst so manche Fehler und falschen Entscheidungen zu verzeihen. Im Idealfall erlebt man ja trotz allem genug gute Momente, die einen das Gute nicht vergessen lassen. In meinem Leben jedenfalls ist vieles von dem Mist von früher inzwischen längst ausgeglichen. Die Adoption meiner Tochter, die Hochzeit mit meinem Mann – Momente des puren Glücks.

Ihre Tochter Genesis ist inzwischen sechs Jahre alt. Wie viel bekommt sie schon mit von den weniger schönen Seiten des Lebens?

Ich versuche, ehrlich gesagt, mit ihr über alles zu sprechen, was mich bewegt. Auch Rassismus, Politik und solche Dinge. Manchmal zögere ich, weil ich unsicher bin, was sie wirklich verarbeiten kann. Aber dann staune ich doch immer, wie viel Kinder in diesem Alter bereits verstehen. Während des Wahlkampfs vergangenes Jahr in den USA sagte sie sogar mal zu mir: „Mama, diese ganze Situation stresst mich total.“ (Lacht.)

Recht hatte sie.

Oh ja. Sie ist überhaupt ziemlich gut darin, Situationen zu durchschauen. Neulich war ich mal wieder ein wenig genervt, weil sie – wie bei Kindern ja so üblich – von einer Minute auf die nächste nicht mehr fröhlich, sondern furchtbar aufgebracht war, und ich gar nicht wusste, warum. Ich sagte zu ihr, sie sei wirklich kompliziert. Daraufhin war sie erst recht sauer. Als ich sie dann beruhigen wollte und meinte, das sei ein Kompliment, denn kompliziert sei man nur, wenn eine Persönlichkeit verschiedene Seiten habe, sagte sie nur: „Quatsch Mama. Du hast nur gesagt, ich sei kompliziert, weil dich mein Verhalten verwirrt.“ Da habe ich echt nicht schlecht gestaunt.

Wo bewahren Sie eigentlich all Ihre Preise auf?

Wenn es nach mir ginge, wären sie, ehrlich gesagt, alle irgendwo in einer Garage verstaut. Aber mein Mann liebt all diese Auszeichnungen. Seit wir neulich in ein neues Haus gezogen sind, sind nun alle Preise in unserem Büro aufgereiht. Sogar eine eigene Beleuchtung hat er ihnen verpasst.

Ihnen bedeuten diese Ehrungen nichts?

Ich muss sie zumindest nicht ständig bewundern. Wenn ich einen Preis bekomme und damit für die Fotografen posiert habe, ist es danach auch gut. Dann nehme ich ihn wahrscheinlich nie wieder in die Hand.

Aber der Emmy für „How to Get Away with Murder“, den Sie als erste schwarze Hauptdarstellerin gewannen, ist doch sicher etwas Besonderes gewesen, oder?

Selbstverständlich, das war ein bedeutsamer Moment. Solange ich Schauspielerin war, hatte ich das Gefühl, ich brauche eine Erlaubnis, Teil dieser Branche zu sein. Ich sah niemanden auf dem Bildschirm, auf der Leinwand und schon gar nicht bei Preisverleihungen, der aussah wie ich. Zu zeigen, dass man auch als schwarze Frau und als Frau eines gewissen Alters dazugehören kann, war etwas Besonderes. Und vor allem war es wichtig, die Gelegenheit zu bekommen, in meiner Dankesrede genau darüber zu sprechen.

Dachten Sie viel darüber nach, was Sie womöglich bei den Oscars sagen würden?

Ich dachte vor allem darüber nach, ob ich in ein Kleid passen werde – und in welches. Und an all die anderen Dinge, über die man so nachdenkt, wenn man wie ich in der Menopause ist.

Wie kommt es eigentlich, dass Sie als Nebendarstellerin nominiert waren? Eigentlich ist Ihre Rolle in „Fences“ doch eine Hauptrolle, oder?

In meinen Augen war die Rolle von Rose in dem Stück und eben auch im Film immer eine Nebenrolle. Anders als mein Film-Ehemann Denzel Washington und anders als die meisten meiner Kolleginnen in der Hauptdarstellerinnen-Kategorie bin ich nicht in jeder Szene des Films zu sehen. Deswegen habe ich bewusst darum gebeten, als Nebendarstellerin berücksichtigt zu werden. Als wir damals in dem Stück am Broadway auf der Bühne standen, lag der Fall ein wenig anders, weil beim Tony Award andere Regeln gelten. Wessen Name auf dem Plakat über dem Titel steht, der gilt als Hauptdarsteller. Deswegen gewann ich den Tony damals als Hauptdarstellerin.

