Die Zukunft der jungen Frauen

Susi Meindl hat in ihrem kurzen Leben eigentlich schon ziemlich viel erreicht. Mit zwölf Jahren hat sie ein Buch geschrieben, sie war Mitglied bei einer Show-Tanzgruppe in Wels in Oberösterreich und hat mit der Gruppe bei Europa- und Staatsmeisterschaften getanzt. Derzeit studiert die 19-Jährige Internationale BWL an der Wirtschaftsuniversität Wien. Würde man in (ewig gestrigen) Klischees denken, hätte man Susi vielleicht einiges davon trotzdem auf den ersten Blick nicht zugetraut. Klein ist sie, zierlich, mit einer schönen, hellen Stimme. Sie zieht gern Röcke und Kleider an. Und entspricht damit wohl für manche nicht unbedingt dem Bild der erfolgreichen Managerin, die sie einmal werden will.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2017)