Forschung mit den Fischers: Man landet wieder bei der Politik

Margit Fischer (73) wurde in Stockholm geboren. Zwölf Jahre lang war sie an der Seite von Bundespräsident Heinz Fischer die österreichische First Lady. Seit sie vor bald 25 Jahren in Vancouver ihr erstes Science Center besucht hat, interessiert sie sich für diese Art der Wissenschaftsvermittlung. 2005 initiierte Margit Fischer den Verein Science-Center-Netzwerk, dessen Vorsitzende sie ist. Der Verein will Menschen jedes Alters einen – meist interaktiven und experimentellen – Zugang zu Forschung und Technik ermöglichen.

Die interaktive Wissenschaftsausstellung „Wirkungswechsel“ bietet mit insgesamt 20 Exponaten einen spielerischen Zugang zu so verschiedenen Themen wie Spiegelneuronen, Allergien, Parasiten, Kunst oder Quantenphysik. Die Ausstellung läuft bis zum kommenden Freitag, 24. März, im Ringturm der Wiener Städtischen, Schottenring 30, 1010 Wien: von Montag bis Freitag von neun bis 18 Uhr, Eintritt frei. Ab Juni wird die „Wirkungswechsel“ im steirischen Hartberg gezeigt. Mehr Informationen zur Ausstellung gibt es online unter wirkungswechsel.at.