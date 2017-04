Natur und Abenteuer: Outdoorfilm-Festival gastierte in Wien

Jedes Jahr im November wird das Banff Mountain Film Festival zum Treffpunkt für die bekanntesten Abenteurer, Outdoor-Filmemacher und -Fotografen aus aller Welt und lockt zahlreiche Besucher in das kleine Städtchen Banff mitten in den kanadischen Rocky Mountains.

Seit März befindet sich eine Auswahl der besten Filme auf Welt-Tournee – und besucht auch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande. Am Mittwoch war das Festival zu Gast in der Millenium City, die Besucher sahen unter anderem vier verwegene Mütter bei ihrem Rudertrip über den Atlantik, den National-Geographic-Abenteurer Mike Libecki auf seiner Kletter-Expedition in den dicksten Dschungel von Französisch-Polynesien und den Fotografen Ace Kvale, wie er mit seinem Hund Ghengis Khan 60 Tage lang durch die imposante Canyon-Landschaft von Utah wandert.

Nähere Informationen über das Festival, die gezeigten Filme und weitere Termine unter www.banff-tour.de