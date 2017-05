Doppelter Hollywood-Stern für Hawn und Russell

Seite an Seite sollen die amerikanischen Schauspieler Goldie Hawn (71) und Kurt Russell (66) mit zwei Sternen in Hollywood verewigt werden. Am kommenden Donnerstag (4. Mai) soll das Paar die 2609. und 2610. Plakette auf dem berühmten "Walk of Fame" enthüllen, wie die Veranstalter am Montag bekanntgaben.

Als Gastredner sind Regisseur Quentin Tarantino und Schauspielerin Reese Witherspoon eingeladen. Auch Hawns Tochter, Schauspielerin Kate Hudson (38, "Almost Famous"), soll eine Rede halten. Russell ("The Hateful 8") ist derzeit mit dem Action-Abenteuer "Guardians of the Galaxy Vol. 2" in den Kinos. Hawn ist ab Mitte Juni an der Seite von Amy Schumer in der Mutter-Tochter-Komödie "Mädelstrip" zu sehen.

Zusammen standen Russell und Hawn in Filmen wie "Swing Shift - Liebe auf Zeit" (1984) und "Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser" (1987) vor der Kamera. Sie sind seit Jahrzehnten - ohne Trauschein - ein Paar. Hawn brachte zwei Kinder in die Beziehung mit, Russell einen Sohn. Ihr gemeinsames Kind, Wyatt, ist inzwischen 30 Jahre alt.

(APA/dpa)