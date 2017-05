Riem Higazi: „Irgendwann sprach sich herum, dass ich lustig bin“

Gehört hat man von Riem Higazi schon viel, nur gesehen hat man sie bisher selten. Sie ist die Stimme der FM4-Parole „You're at home, Baby“, und ihr Sprachenmix aus Wienerisch-Englisch hat sich bei treuen Fans des nicht mehr ganz jungen Jugendsenders eingeprägt. Seit Kurzem ist die 47-jährige Wienerin auch im Fernsehen zu sehen, als Kandidatin bei „Dancing Stars“. Und am Donnerstag moderiert sie erstmals den Musikpreis Amadeus – an der Seite von Schauspieler Manuel Rubey wird sie durch den Abend im Volkstheater führen.

Riem Higazi arbeitet seit 1993 für den ORF – und doch hat es 22 Jahre gedauert, bis man in der Führungsetage des öffentlich-rechtlichen Senders ihr volles Potenzial erkannt hat. Schuld daran sei der Song Contest, sagt Higazi und beginnt beim Interviewtermin im Café des ORF-Zentrums auf dem Küniglberg sprudelnd zu erzählen. „Ich bin ein Song-Contest-Freak und ein echter Fan von Conchita Wurst.“ Das und ihre Muttersprache Englisch führten dazu, dass Higazi engagiert wurde, während des Song Contest in Wien den Großteil der bis zu 14 täglichen Pressekonferenzen für die internationalen Gäste zu moderieren. „Irgendwann hat sich herumgesprochen, dass ich lustig bin.“ Als sich im Herbst 2016 das Büro von TV-Direktorin Kathrin Zechner bei ihr gemeldet hatte, glaubte sie zuerst, das sei ein Scherz ihrer FM4-Kollegen. Schließlich sagte sie zu, obwohl ihr bewusst war, dass sie nicht als Quoten-Migrantin (das waren schon Ana Milva Gomes und Eser Ari-Akbaba), sondern als Quoten-Dicke für diese Staffel engagiert wurde. Geholfen hat ihr dabei wohl auch ihre Einstellung: „Lache über dich selbst, dann lachen die anderen mit dir, nicht über dich.“

Wie eine „Golden Opportunity“

„Ich hatte einige Schicksalsschläge in den vergangenen 15 Jahren. Das hat dazu geführt, dass ich mich zurückgezogen habe. Ich weiß, das klingt so Oprah-Winfrey-mäßig, but it's true. Ich war krank, habe sehr viel zugenommen.“ Die Möglichkeit, an der Tanzshow teilzunehmen, sei für sie, die Nichttänzerin, eine „Golden Opportunity“ gewesen, „mich nicht mehr zu verstecken und vielleicht sogar – wieder kitschig, aber wahr – anzufangen, mich zu lieben.“ Nun probt und tanzt sie Rumba und Cha-Cha-Cha an der Seite des 22 Jahre jüngeren Dimitar „Mitko“ Stefanin, den sie rasch ins Herz geschlossen hat. „Er erinnert mich an meinen Bruder.“ Von FM4 ist sie für die Dauer der Sendung freigestellt worden, geprobt wird täglich ein paar Stunden. Die Jury belohnt das harte Training, Riem und Mitko bekommen regelmäßig gute Wertungen.

Riem Higazi spricht in einem Deutsch-Englisch-Gemisch, sehr schnell, sehr unterhaltsam. Woher hat sie den unüberhörbaren wienerischen Akzent? Von der Oma. Higazis Vater ist Ägypter, die Mutter aus einem Ort im Waldviertel. Die Eltern lernen sich in Wien kennen, Riem kommt 1970 in Kairo zur Welt, die Eltern ziehen nach Kanada, trennen sich dort, die Mutter verlässt die Familie. Der Vater schickt Riem und ihren Bruder für eineinhalb Jahre nach Österreich zu seiner Schwiegermutter, bis er Fuß fasst in der neuen kanadischen Heimat. Zeit genug für Riem, Wurzeln in Österreich zu schlagen. Mit 18 kommt sie nach Wien zurück, studiert, jobbt bald bei Ö3. Später ist sie Teil jener Gruppe von Leuten, die 1995 den Sender FM4 gründen. „FM4 ist wie ein Kind für mich. Es ist schön, als Halbösterreicherin für eine Plattform zu arbeiten, deren Slogan lautet: „Du bist hier zu Hause.“ Ein Zufall will es, dass sie den Slogan „You're at home, Baby“ nicht nur mitentwickelt, sondern als Demo-Version sogar einspricht. Der Spruch ist geblieben, Riem Higazi auch.

Dass sie nun auch den Amadeus Award moderiert, der in diesem Jahr erstmals seit 2007 wieder vom ORF ausgestrahlt wird, gefällt ihr. „Der Amadeus zelebriert all das, wofür wir bei FM4 stehen und hart gearbeitet haben“ (ORF eins, ab 21.45 Uhr). Und Musikpreis und Tanzshow werden ziemlich sicher nicht die letzten Bühnenauftritte für sie sein. Der zweite Teil der Karriere hat gerade erst begonnen.

Zur Person Riem Higazi, geb. 1970 in Kairo, zog als Kind mit den Eltern und ihrem jüngeren Bruder (Vater Ägypter, Mutter Niederösterreicherin) nach Kanada, lebte zwischendurch mit 6 mehr als ein Jahr in Niederösterreich bei ihrer Oma und kam mit 18 endgültig nach Wien. Nach dem Publizistik- und Politikstudium ging sie zu Ö3, wo sie ihr Native English für Band-Interviews gut einsetzen konnte. Sie war 1995 Teil des FM4-Gründungsteams und ist eine der wichtigsten zweisprachigen Stimmen des ORF-Senders.

