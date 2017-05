Wein verkosten im Miniformat

Die Zeiten des Dopplers sind bekanntlich vorbei. Wein wird schon lang in der wesentlich eleganteren 0,75-Liter-Bouteille verkauft. Geht es nach den beiden Herren hinter Just Taste – einer Mischung aus Weinbar und Weinshop –, wird Wein bald in noch kleineren Gebinden kredenzt. Damit ist nicht das Revival des Stifterls, das hierzulande einen eher zweifelhaften Ruf genießt, gemeint. Oliver Sartena und Dietmar Pirolt haben die 0,187 Liter fassende Quarter-Bottle als wesentliches Element ihrer Geschäftsidee auserkoren.

Um das zu erklären, muss Sartena ein bisschen ausholen. Wem sein Name bekannt vorkommt: Er ist seit mittlerweile 20 Jahren im Weingeschäft tätig, einen Großteil davon war er in der Geschäftsleitung von Wein & Co. Im April des Vorjahres hat er gemeinsam mit dem Finanzfachmann Dietmar Pirolt das Unternehmen Just Taste ins Leben gerufen. Die beiden setzen auf einen recht unkomplizierten Zugang zum Wein. „Viele Leute sagen, sie kennen sich nicht aus beim Wein. Sie wissen nur, was ihnen schmeckt“, sagt Sartena. Genau an diesem Punkt wollen die beiden ansetzen: Wein soll also nicht groß erklärt, sondern vielmehr verkostet werden.

Nachdem die beiden im siebten Bezirk bereits einen Pop-up-Shop betrieben haben, eröffnen sie morgen, Freitag, ihren Flagship-Store, wie sie den 300 Quadratmeter großen Shop, der auch gleichzeitig eine Weinbar ist, nennen. 600 Weine von rund 100 Winzern werden hier angeboten, die dank einer speziellen Ausschanktechnik alle vor Ort verkostet werden können – ein Teil davon kostenlos. „Die Leute lieben das Verkosten, aber leider kann man das im Fachhandel nur selten, im Supermarkt gar nicht“, sagt Sartena.

Expansion nach Berlin

Allerdings haben die beiden Weinliebhaber gleichzeitig einen Onlineshop ins Leben gerufen, bei dem – und jetzt kommen die Miniflaschen ins Spiel – genauso verkostet werden können soll. Neben der ganz normalen Bouteille können nämlich auch Probierpakete – mit je vier Verkostungsflaschen, Infos zu den Weinen und einem Zehn-Euro-Gutschein für den Shop – gekauft werden. „Viele Kunden sagen, das ist genau die richtige Größe für ein Pärchen. Da gehen sich zwei Gläser aus. Wenn man zum Beispiel ein viergängiges Menü kocht, hat man gleich die passende Weinbegleitung dazu“, meint Pirolt.

Die kleinen Flaschen bekommen die beiden allerdings nicht vom Winzer fertig abgefüllt geliefert. Vielmehr haben sie statt einer Abfüll- eine eigene Umfüllanlage entwickelt, mit der Wein (entweder von der 0,75-Liter-Flasche oder aus größeren Gebinden) ohne Sauerstoffzufuhr in die kleinen Probierflaschen umgefüllt werden kann. „Eineinhalb Jahre lang haben wir daran getüftelt und einen sechsstelligen Eurobetrag in die Entwicklung investiert“, sagt Pirolt. Derzeit gibt es zehn fertige Tasting-Packs, ab Herbst sollen 100 verschiedene Weine im Kleinformat bestellt werden können.

Überhaupt haben die beiden das Ganze etwas größer angelegt. „Das Konzept ist auf Deutschland ausgelegt“, erklärt Sartena, weshalb auch der Großteil der Weine aus Österreich und Deutschland stammt, flankiert von ein paar französischen, italienischen und spanischen Weinen sowie Wein aus Neuseeland. Gegen Ende des Jahres soll der erste Just-Taste-Shop in Berlin eröffnen, weitere Städte wie Hamburg folgen. „Wir haben auch schon Anfragen aus Polen und England, aber jetzt schauen wir mal, dass das hier rennt“, sagt Sartena.

Vorerst soll also einmal die erste Niederlassung in Wien eröffnen. Von Montag bis Samstag kann hier Wein verkostet, getrunken und/oder gekauft werden. Tagsüber liegt das Hauptaugenmerk auf dem Geschäft, abends steht die Bar im Vordergrund. Digitale Preisschilder wechseln um 18 Uhr auf die Abendpreise (dann gibt es nämlich weitaus weniger Weine kostenlos zu probieren), die Sitzmöglichkeiten werden dank wandelbarer Möbel mehr, und auch die Küche ist dann in Betrieb. Zusätzlich zum Wein soll es Snacks aus der Käserei Lingenhel, von Neni am Naschmarkt, der Edelfleischerei Windisch oder dem Wiener Schneckenzüchter Andreas Gugumuck geben. Und auch einen Veranstaltungsraum im Keller für Weinseminare, Workshops, aber auch Konzerte, Kabaretts und Lesungen steht zur Verfügung. Dort werden die Miniflaschen dann wohl seltener zum Einsatz kommen.

AUF EINEN BLICK Just Taste nennt sich die Mischung aus Weinbar und Shop von Oliver Sartena und Dietmar Pirolt. Morgen, Freitag, eröffnet der Flagshipstore in Wien (Stubenring 16, 1010 Wien, Mo bis Sa 10-23 Uhr). Dort kann Wein verkostet, getrunken und gekauft werden. Es gibt auch einen Onlineshop, bei dem Wein in der Bouteille und in Probierpaketen mit je vier Weinen in Miniflaschen gekauft werden kann. Weitere Standorte in Berlin, Hamburg, aber auch Österreich sind geplant. Web:www.just-taste.com Web:

