Handy und Co.: Warum wir nicht wegsehen können

Steve Jobs hatte es nicht gewollt. Im Jänner 2010 präsentierte der mittlerweile verstorbene Apple-Gründer der Welt das iPad. Es sei die beste Möglichkeit Fotos anzusehen, Musik zu hören, auf Facebook zu surfen und Spiele zu spielen, argumentierte er damals in der 90-minütigen Präsentation. Jeder Mensch, befand Jobs, sollte so ein iPad besitzen. Mit einer Ausnahme: Seine Kinder dürften das iPad nicht nutzen, gab Jobs später in einem Interview zu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.05.2017)