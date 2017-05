Life Ball: Peter Lindbergh fotografiert Kampagne

Der Life Ball legt sein Kostüm an und es sieht heuer wieder ein bisschen anders aus. Bei der Präsentation der neuen Kampagne stand das Thema HIV-Test im visuellen Mittelpunkt. Für die neue Kampagne "Know your Status" brachte der Starmodefotograf Peter Lindbergh internationale Stars wie Kate Winslet, Tatjana Patiz und Uma Thurman vor die Kamera. Als nationale Models stellten sich Bundeskanzler Christian Kern, Nationalratspräsidentin Doris Bures, Stadträtin Renate Brauner, die Schauspieler Cornelius Obonya und Karl Markovics aber auch Conchita Wurst zur Verfügung. Sie alle tragen auf den Bildern das "Life+ Pflaster", das man bei den lokalen Aids-Hilfen nach einem kostenfreien und anonymen HIV Test erhält.

Die Kampagne startet am 22. Mai und läuft anders als bisher nicht nur vor dem Ball, sondern bis 1. Dezember. Fotograf Lindbergh war von dem Auftrag begeistert, wie er in einer Aussendung beschreibt: "Ich habe schon viel über den Life Ball gehört, aber als ich das Video sah, dass mir Gery geschickt hat, war ich wirklich verblüfft. Es waren die Highlights vom Life Ball und es war einfach unglaublich. Im Showbusiness kann man nicht mehr größer oder besser werden. Aber beim Testen, und das ist großartig. Diese Idee, sich wieder auf das zu besinnen, was man wirklich machen will und nicht vom Glamour geblendet zu werden, das hat mich komplett von diesem Projekt überzeugt."

Schließen Für den aktuellen Pirelli-Kalender setzte Peter Lindbergh u.a. die Schauspielerin Julianne Moore in Szene. – Imago

Der Life Ball findet heuer unter dem Motto "Recognize the Danger" am 10. Juni wie gewohnt im Wiener Rathaus statt. Infos zu Ticketaktionen & Specials gibt es laufend unter www.lifeball.org oder auf www.facebook.com/LifeBall. Vorab findet das "Life+ Celebration Concert" im Burgtheater mit Künstlern wie der Sopranistin und Grammy-Preisträgerin Sumi Jo, Rene Pape, Linda Watson, Bo Skovhus u.v.m. statt. Eine Neuerung bringt der Life Ball Next Generation, den Gery Keszler heuer zum ersten Mal am 11. Juni eigens für Jugendliche veranstaltet.

Life Ball 2017: Die neue Style Bible

(sh)