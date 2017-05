Adam Trent: „Magie ist meine Währung“

Als er im College gewesen sei, erzählt Adam Trent, da hätten die Leute immer vermutet, dass es für ihn als Magier wohl ständig Gratisdrinks und Partyeinladungen geben müsse. „Und das stimmt. Also habe ich mir gedacht, was, wenn wir diese Idee weiterführen? Ich verwende Magie als Eisbrecher, als meine Währung, um für mich selbst spannende Situationen zu schaffen.“

„The Road Trick“ heißt die neue Serie auf Red Bull-TV, die diesen Ansatz verfolgt und den jungen amerikanischen Zauberer quer durch zehn europäische Länder begleitet. Überall versucht Trent, Zaubertricks gegen ein Abenteuer zu tauschen. In Paris wollte er etwa in die unterirdischen Katakomben. „Eigentlich darf man dort legal nicht hinein, aber einige Leute tun es trotzdem. Also habe ich versucht, meinem Weg dort hinunter zu finden. Ich habe Menschen einfach Tricks gezeigt, so kommt man ins Gespräch, dann kann man fragen, ob jemand jemanden kennt . . .“

In Monaco war es sein Ziel, während des Formel-1-Grand-Prix auf einer Jacht zu feiern. Dort ist man im Normalfall privat eingeladen oder zahlt man 20.000 Dollar für ein Ticket. Am Ende erbarmte sich ein Finne, ein ehemaliger Motocross-Sportler und jetziger Geschäftsmann, „der jedes Jahr gleich zwei Schiffe mietet, um mit Familie und Freunden das Rennen zu verfolgen.“ Wie es war? „Unglaublich“, versichert der Amerikaner. „Ich habe nie etwas Vergleichbares gesehen. Es war mein erstes Formel-1-Rennen, und das in diesen engen Straßen – komplett verrückt. Und auf der Jacht zu sein, ohne jemanden zu kennen, das war jedenfalls seltsam.“

Grundsätzlich sei er in der Früh mit dem Rucksack vom Hotel losgezogen und habe geschaut, was passiert. „Und wenn etwas schiefgegangen ist, dann war das eben so.“ Ist das vorgekommen? „Oh boy“, sagt Trent. „Viel.“ In Kopenhagen habe er etwa versucht, ein Gratisessen im Noma zu bekommen – und scheiterte grandios.

„Habe mir alles selbst beigebracht“

Der 31-Jährige aus Boulder, Colorado, steht für eine junge Generation an Zauberern, die in Jeans und T-Shirt statt im Frack daherkommen und keine Kaninchen aus dem Zylinder zaubern. In seinen Liveshows, etwa am Broadway (wo er auch die österreichischen Clairvoyants kennengelernt hat), arbeitet er gern mit neuester Technik, mit LED-Wänden und Hologrammen, „mit vielen sehr technischen Illusionen“, an deren Entwicklung er schon einmal zehn Jahre lang tüftelt.

Für seinen Road Trip durch Europa hatte er hingegen simpleres Handwerk im Gepäck. Er habe mit dem arbeiten müssen, was in der Situation zur Verfügung gestanden sei, schildert er. „Es war eher spontan und persönlich als besonders ausgeklügelt, aber dabei die größte Herausforderung meines Lebens. Es war brutal schwer. Und Tricks sind ständig schiefgegangen.“ Aus einem Kloster etwa wurde er hochkant rausgeworfen. Er hat Alkohol in eine Zeitung gießen wollen, der dort verschwinden sollte. Tatsächlich habe er die Flüssigkeit einfach durch und auf den Boden gegossen. „Man war ziemlich sauer auf mich.“

Auch wenn es in „Road Trick“ ums Reisen und das Kennenlernen von Menschen geht – Trents Ziel ist eine Karriere à la David Copperfield. Er ist sein Vorbild, seit er ihn im Alter von neun Jahren erstmals gesehen hat. Bis dahin wechselte sein Berufswunsch noch wöchentlich von Astronaut zu Footballspieler zu Präsident. „Aber das mit der Zauberei ist geblieben.“

Mit „zehn oder elf Jahren“ trat er auf Geburtstagsfeiern auf, „seither habe ich immer nur gezaubert“. Gelernt hat er aus Büchern und dem Fernsehen, „ich habe Zaubershows auf VHS-Kassetten aufgenommen und sie Hunderte, Tausende Male angeschaut, jeden Tag vor der Schule bin ich ein paar Stunden früher aufgestanden, um sie mir in Slowmotion anzuschauen, um langsam herauszufinden, wie etwas funktioniert, und dann habe ich versucht, es nachzumachen. Aber ich hatte nie einen Lehrer, ich habe mir alles selbst beigebracht.“

So wurden aus den Geburtstagsfeiern Firmenevents, aus kleinen Theatern große, aus dem ersten kleinen Auftritt im Disney Channel die Idee zur eigenen Fernsehshow. Angebote hatte er von drei Sendern, Red Bull habe ihm die größte Freiheit gewährt. Aber hat sich das Energydrink-Imperium nicht auf Extremsportler spezialisiert? Nicht nur, meint Trent. „Sie erzählen Geschichten von Leuten, die extreme Dinge machen.“

Die Idee, nicht in den USA, sondern in Europa zu drehen, kam vom Sender. Tatsächlich, findet Trent nun, sei es aufgrund der Sprachbarrieren noch spannender, nun müsse eben die Zauberei als universelle Sprache herhalten. Dass er mit Tricks, nicht mit höheren Mächten arbeitet, verhehlt Trent nicht. „Ich ärgere mich über Zauberer, die das suggerieren. Was ich mache, ist Spaß, ist Unterhaltung.“

In Budapest und Marokko wurde er dennoch skeptisch aufgenommen. „Dort wollte man mit mir nichts zu tun haben. Das Wort Magie scheint an manchen Orten eine ganz andere Bedeutung zu haben. Da ist es dann meine Verantwortung, den Leuten zu sagen, dass es nur Entertainment ist.“ In Wien kletterte Trent übrigens auf den Uhrturm des Rathauses – er hatte die Feuerwehr bezirzt, ihm zu helfen.

Zur Person Adam Trent wurde 1985 geboren und wuchs in Boulder, Colorado, auf. Er zaubert seit Kindheit an. In der Broadwayshow „The Illusionists“ hatte er den Spitznamen The Futurist. Im September hat seine Show Premiere, mit der er acht Monate durch die USA touren wird. Seine Fernsehserie „The Road Trick“ läuft seit 11. Mai auf Red Bull TV.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2017)