Taylor Swift kehrt zu Spotify zurück

Nach über zweieinhalbjährigem Boykott bringt Taylor Swift alle ihre Alben zu Spotify und anderen Streamingdiensten mit Gratis-Version zurück. Die 27-Jährige hatte ihre Musik im November 2014 bei den Anbietern entfernen lassen, um gegen werbefinanzierte Angebote zu protestieren.

Sie entwerteten die Musik, erklärte die US-Amerikanerin damals. Seitdem waren ihre Alben komplett bei Apple Music verfügbar - der iPhone-Konzern verzichtet bei seinem Streaming-Service auf eine kostenlose Variante.

Spotify ist die Nummer eins in dem Geschäft mit über 50 Millionen zahlenden Abo-Kunden, Apple Music folgt mit 27 Millionen. Zuletzt gewährte Spotify Musikern die Möglichkeit, ihre neuen Alben eine Zeit lang auch nur für Abo-Kunden verfügbar zu machen und Nutzern der Gratis-Version vorzuenthalten. Der schwedische Musikdienst hatte sich davor lange dagegen gesträubt.

Rivalität mit Katy Perry

Innerhalb der Branche wird spekuliert, dass der Zeitpunkt der Rückkehr Swifts auf die Musikplattformen mit Hintergedanken gewählt wurde: Swift machte ihre Titel just an dem Tag - am Freitag - zugänglich, an dem US-Popsängerin und Kollegin Katy Perry ihr neues Album veröffentlichte. Zwischen Swift und Perry tobt seit einiger Zeit die offene Rivalität. Die aktuelle Single Perrys "Swish Swish" soll ebenfalls auf Swift Bezug nehmen.

Swifts Management erklärte am Freitag, mit der Rückkehr zu Spotify und anderen Diensten werde gefeiert, dass Swifts jüngstes Album "1989" die Marke von zehn Millionen Verkäufen überschritten habe.

(APA/dpa/Red.)