Amber Rose und das Unten-ohne-Foto

Amber Rose, Model, Tänzerin und Moderatorin, stellte am Wochenende ein Bild von sich ins Netz: Sie liegt dabei - eingeölt und glänzend - auf den Stufen einer Holzstiege, sie trägt markante Sonnenbrillen, einen Diamantchoker, ein schwarzes Bikinioberteil und ein dunkles Mäntelchen, dazu tiefrot lackierte Fingernägel. Nur wenige Stunden soll das Foto auf der Social-Media-Plattform Instagram zu sehen gewesen sein, dann wurde es gelöscht. Warum? Rose trug untenrum nichts - ihre Vulva war zu sehen, und besonders ihre Schambehaarung lag im Fokus des Bildes.

Mit dem Foto verstieß Rose ganz offensichtlich gegen die strikten Community-Regeln des Social-Media-Dienstes - die an sich umstritten sind: Nacktheit ist dort nicht toleriert, während zum Beispiel Pro-Magersuchtsseiten ihre Fotos verbreiten können. Rose dürfte das wissen: "Wenn Instagram dein megafeministisches Posting löscht, aber es dir völlig egal ist, weil jeder schon darüber spricht", schrieb sie wenige Stunden später - und lud das Originalfoto auch flugs beim Nachrichtendienst Twitter hoch.

Immerhin: Rose, ihres Zeichens vor allem als Exfreundin von Musiker Kanye West bekannt, wollte mit dem Foto Aufmerksamkeit erregen - für den "Amber Rose Slutwalk", den sie jedes Jahr in Los Angeles organisiert - heuer findet er am 30. September statt. Slutwalks - "Schlampenmärsche" wäre die harte Übersetzung ins Deutsche - sind Demos, bei denen auf die Opferperspektive von Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen hingewiesen wird; sie wenden sich gegen die Täter-Opfer-Umkehr, die den Mythos anwendet, dass Opfer etwa durch ihre Kleidung mitschuld an einem Übergriff seien.

Die anschließende Diskussion im Netz aber wandte sich in zwei Richtungen - abgesehen davon, dass manche Internetnutzer tatsächlich über die Schambehaarung Roses selbst diskutierten. Solche Fotos, meinte die eine Seite, würden Frauen weder befreien noch in irgendeiner Form feministisch sein, sondern sie genau wieder als Objekte darstellen; die andere Seite argumentierte, dass die Aufregung um Schambehaarung im Jahr 2017 keinen Platz mehr habe: Jeder Mensch habe das Recht, sich so darzustellen, wie er nun einmal wolle. Tatsächlich aber wurden nach der Löschung des Fotos die Hashtags #bringbackthebush und #amberroseslutwalk auf Instagram eher zum Stoff der Internetspaßvögel, die Roses Pose nachstellten und ihre Unterkörper mit Perücken oder anderen - schrägen - Gegenständen bedeckten. Für Amber Rose schaut dabei vor allem eins heraus: richtig viel Aufmerksamkeit.

