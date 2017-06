Schwuler Bürgermeister hat sich getraut

Während in Wien die Regenbogenparade den Ring entlang die Vielfalt feierte, wurde am Samstag in der niederösterreichischen Gemeinde Traismauer geheiratet. Der schwule SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer und sein Partner Mathias Pfeffer (vormals Goldhahn) gaben sich vor rund 200 Gästen das Ja-Wort. Neben der standesamtlichen Verpartnerung, erhielt das Paar auch den kirchlichen Sanktus.

Wolfgang Payrich, Priester und Familienseelsorger der Diözese St. Pölten, segnete die Verbindung und nahm damit erstmals einem gleichgeschlechtlichen Paar das Treuegelöbnis ab. "Als bekennende Christen war es uns ein ganz besonderer Herzenswunsch, dass Gottes schützende Hände auch über unsere Beziehung wachen", zeigt sich der Bürgermeister in einer Aussendung überglücklich.

Schließen SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer und sein Partner Mathias Pfeffer (vormals Goldhahn) – David Schreiber Photography (www.david-schreiber.com)

