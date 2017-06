Rebel Wilson verlangt millionenschwere Entschädigung

Die Hollywood-Schauspielerin Rebel Wilson verlangt eine millionenschwere Entschädigungszahlung vom deutschen Medienkonzern Bauer. Sie hatte sich vor Gericht erfolgreich gegen Lügen-Vorwürfe zur Wehr gesetzt. Die Entschädigung soll ein Ausgleich für Rollen in Hollywood-Produktionen sein, die der Schauspielerin nach Bekanntwerden der Vorwürfe entgangen seien.

Die Anwälte der Schauspielerin ("Pitch Perfect", "Brautalarm") forderten am Mittwoch 5,9 Millionen Dollar (4,4 Millionen Euro). Die Summe sei "extrem konservativ", erklärten Wilsons Rechtsvertreter. Bei den Anschuldigungen ging es um eine Serie von Artikeln, die 2015 in australischen Zeitschriften der Bauer Media Group wie "Women's Weekly" und "OK" erschienen waren. Darin wurde Wilson unterstellt, unter anderem über ihren Namen und ihr Alter gelogen zu haben.

Vor einer Woche entschied ein Gericht in Melbourne, dass der Schauspielerin wegen der Vorwürfe eine Entschädigung zustehe. Der Bauer-Konzern hatte am vergangenen Donnerstag angekündigt, weitere juristische Optionen im Rechtsstreit mit Wilson zu prüfen.

(APA/dpa)