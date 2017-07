So heißen Beyoncés Babys...

Seit der Geburt der Zwillinge von Sängerin Beyoncé Knowles und Hip-Hop-Mogul Jay-Z Carter warten Promi-Watcher vor allem auf ein Foto der Babys - und auch auf die Namen des berühmten Nachwuchses. Immerhin wählte das Star-Paar schon für sein erstes Kind eine außergewöhnliche Kreation: Blue Ivy heißt die mittlerweile fünfjährige Tochter der beiden Musiker. (Die Inspiration für den Namen, der übersetzt "Blauer Efeu" heißt, soll übrigens aus einem Urlaub in Kroatien stammen - wo das Paar ganz begeistert von dem Efeu gewesen sein soll.)

Bienenkönigin: Beyoncés Push Party

Die kleine Blue hat nun auch die Klatschreporter auf die Fährte der Namen ihrer Geschwister geführt. Eine offizielle Bestätigung, Fotos oder Stellungnahmen der sonst so öffentlich inszenierten Familie zum Nachwuchs gibt es nämlich noch nicht; jedes Gerücht wird deswegen auf Herz und Nieren geprüft. So auch der Eintrag in ein Markenregister - der wenige Tage nach der Geburt der Carter-Zwillinge in Los Angeles passierte: Die Namen "Rumi Carter" und "Sir Carter" wurden dort registriert, genauso wie "Blue Ivy Carter" vor einiger Zeit dort eingetragen worden war.

Eine kleine Rumi und ein kleiner Sir also. Und die Möglichkeit, Teil eines großen Geschäftsimperiums zu werden. Gibt es also vielleicht bald Kleidung, Make-up, Parfum oder gar Musik von den Carter-Babys? Die große Schwester hat darin schon Erfahrung: Ihre ersten Schreie kamen bald nach ihrer Geburt in einem Song ihres Vaters Jay-Z vor - und brachten ihr ihre ersten Musik-Credits ein.

