Rob Kardashian und Blac Chyna: Baby, Betrug, Revenge Porn

Rob Kardashian platzte diese Woche der Kragen, ungünstigerweise recht öffentlich. Der Bruder der berühmten Kardashian-Schwestern Kourtney, Kim und Khloé und Halbbruder von Kendall und Kylie Jenner teilte auf Instagram aus - gegen seine Ex-Verlobte, die Tänzerin Blac Chyna.

Ein Baby, Betrug und "Revenge Porn"

Die öffentliche Art und Weise der Anschuldigungen wäre nichts Besonderes, blickt man auf das Kardashian-Umfeld: Hier gibt es immerhin Pöbel-Profis wie Kanye West, den Ehemann von Kim Kardashian. Allerdings könnte das, was Rob Kardashian auf Instagram abzog, sogar rechtliche Folgen für den Reality-TV-Promi haben. Er veröffentlichte Nacktfotos seiner Ex-Freundin, die diese ihm privat geschickt hatte. "Revenge Porn" ist der Internet-Fachausdruck dafür - übersetzt Rache-Porno.

Neben den Fotos gab es auch noch krude Beschimpfungen mit dazu. Alles in allem bezichtigte Kardashian seine Ex-Verlobte des Betrugs und des Umstandes, ihn - unter anderem finanziell - ausgenutzt zu haben, während er tatsächlich eine Familie mit ihr habe gründen wollen.

Blac Chyna antwortete ähnlich dramatisch auf die Vorwürfe. Kardashian habe sie und die Kinder geschlagen, behauptete sie; sie dürfe aber nichts sagen, weil er ein Kardashian sei.

Instagram-Profil gelöscht

Die Bilder, die Rob Kardashian online stellte, sorgten allerdings für genügend Wirbel im Netz. Die höchst expliziten Abbildungen führten schließlich dazu, dass Kardashians Instagram-Profil von dem Dienst gelöscht wurde. Er veröffentlichte sie anschließend auf Twitter, wo sie mittlerweile ebenfalls wieder verschwunden sind.

"Revenge Porn": So nennt man es, wenn vertrauliche Bilder veröffentlicht werden, um sich an einem Ex-Partner zu rächen. Das Phänomen verstärkte sich in den letzten Jahren immer mehr - so sehr, dass viele offene Internetplattformen die Bilder strikt löschen, um Opfer zu schützen. Gegen veröffentlichte Bilder lässt sich weltweit rechtlich vorgehen; der US-Bundesstaat Kalifornien, in dem Kardashian und Blac Chyna leben, gilt als eines der fortschrittlichsten Länder, geht es um die Bekämpfung von Missbrauch im Internet.

Tief verwurzelt im Kardashian-Beziehungsgeflecht

Aber alles auf Anfang: Die Beziehungsgeschichte des Paares ist eigentlich recht schnell geklärt. Nach den ersten Daten Anfang 2016 kam sofort die Verlobung, dann sofort das Baby, dann sofort die Trennung. Die gemeinsame Tochter Dream, die im November 2016 zur Welt kam, erlebte ihre Eltern kaum ein Monat als Paar.

Schließen Geflecht: Corey Gamble, Kris Jenner, Kylie Jenner und Tyga (v. l.) – (c) imago/i Images (imago stock&people) Um den konkreten Fall wirklich zu verstehen, muss man das Beziehungsgeflecht der Kardashians kurz entwirren. Dafür reist man am besten zurück in Jahr 2014. Blac Chyna und ihr Ehemann, der Rapper Tyga, hatten sich da gerade getrennt; die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Tyga begann anschließend eine Beziehung mit Kylie Jenner - der Halbschwester von Rob Kardashian. Und Blac Chyna angelte sich Kardashian im Jänner 2016. Was damals für ziemlich viel Aufregung sorgte. Auch eine andere Verbindung zwischen Blac Chyna und dem Kardashian-Clan gibt es: Ihre beste Freundin ist das Model Amber Rose, ihres Zeichens Ex-Freundin von Musiker Kanye West - der mittlerweile mit Rob Kardashians Schwester Kim verheiratet ist.

Dass man das alles so genau weiß, liegt an dem höchst extrovertierten Lebensstil aller Beteiligten. Wobei: Rob Kardashian war dem Reality-TV-Zirkus um seine Schwestern lange ferngeblieben. Den kleinen Bruder von Kourtney, Kim und Khloé plagten persönliche Probleme: Er erkrankte an Diabetes, soll mit Depressionen gekämpft haben. In den Glamour-Reigen der Fernseh- und Instagram-Welt seiner Familie passte das alles nicht.

Durch Beziehung aufgeblüht

Schließen Familie: Khloé Kardashian mit ihren Nichten Dream Kardashian (vorne r.) und Penelope Disick und ihren Neffen Mason (hinten l.) und Reign Disick – (c) imago/E-PRESS PHOTO.com (E-PRESS PHOTO.COM) Erst durch seine Beziehung mit Blac Chyna wurde Kardashian selbst zu einem öffentlich agierenden Teil der Kardashian-Maschinerie - mit verliebten Fotos, öffentlichen Auftritten. Tatsächlich soll die 29-Jährige ihrem Partner über seine Probleme hinweggeholfen haben. Die Kardashian-Schwestern - die der Beziehung ihres Brudes naturgemäß skeptisch gegenüberstanden, immerhin handelte es sich dabei um Ex-Freund-vermintes Terrain - gaben schließlich öffentlich zu, dass Blac Chyna ihrem Bruder wesentlich weitergeholfen habe.

Freilich: Der Business-Aspekt der Angelegenheit dürfte allen Beteiligten eingeleuchtet haben. Ein weiteres Kardashian-Paar bedeutet auch mehr Möglichkeiten, Geld in die Kassen zu spülen. Sogar eine eigenständige Reality-Sendung ("Rob & Chyna") gab es schließlich über Kardashian und Blac Chyna. Eine zweite Staffel soll übrigens folgen.

(Red.)