Sandstrand, Hitze und Partys: Das Lebensgefühl Beachvolleyball

Die noch bis Sonntag andauernde Beachvolleyball-Weltmeisterschaft auf der Donauinsel ist nicht nur für Sportfans und Touristiker (plus 55.000 Nächtigungen in Wien) ein Sommer-Highlight. Sie bietet zehn Tage lang auch die Kulisse und den Anlass für einige der größten Open-Air-Partys der Stadt. Was wenig überraschend ist bei einer Sportart, die auf Sand und zumeist in der Nähe von Seen und Meeren ausgetragen wird. Und die von Athleten ausgeübt wird, die das ganze Jahr über dem Sommer hinterherreisen und die perfekte Kombination aus Hochleistungssport und Spaßfaktor verkörpern.

„Es ist nicht nur der Sport, es geht mehr um ein Lebensgefühl“, sagt eine Besucherin aus dem VIP-Bereich, der vor allem mit jüngeren Leuten besetzt ist. Sie macht kein Geheimnis daraus, nicht viel von den Regeln des Beachvolleyballs zu verstehen. „Da bin ich aber nicht die Einzige, viele hier sind nicht wegen des Sports gekommen, sondern wegen der Atmosphäre.“

Und tatsächlich hat besagte Atmosphäre den täglich bis zu 17.000 Besuchern einiges zu bieten – nicht nur, aber ganz besonders in den unterschiedlichen VIP-Bereichen für Prominente und Gäste, die sich den VIP-Champions Club, die VIP Diamond Lounge oder Beach Friends Lounge leisten können. Gesehen wurde bisher unter anderem NBA-Basketballspieler Jakob Pöltl, die ehemaligen Fußballer Helge Payer und Michael Konsel sowie IOC-Präsident Thomas Bach.

Für die kommenden Tage werden noch Bundeskanzler Christian Kern sowie die (Ex-)Skispringer Gregor Schlierenzauer, Andreas Goldberger und Thomas Morgenstern erwartet.

Conchita und Rodrigezz

Inkludiert sind in den VIP-Packages (für teilweise mehr als 1000 Euro pro Tag) neben reservierten Sitzplätzen auf dem Center Court auch Catering von Do & Co, fixe Parkplätze, Backstage-Touren und der Zutritt zu den Beach Party Nights, für die auch die übrigen Gäste Tickets (für rund zehn Euro) kaufen können.

Morgen, Mittwoch, findet sie beispielsweise in der Strandbar Herrmann statt, mit einer Silent Beach Disco. Die Besucher hören die Musik (zwei DJs) also über Kopfhörer. Hier gibt es ausnahmsweise keinen Bereich für VIPs – sie können dafür an diesem Tag im Champions Club an einer Weinverkostung mit 50 Weinsorten teilnehmen. Am Donnerstag zieht die (diesmal nicht „silent“) Disco weiter in die Pratersauna, am Freitag und Samstag auf das Gelände der WU – mit den Stargästen Conchita (sie wird vor dem Finalspiel auch die Bundeshymne singen) und DJ Rene Rodrigezz. Dort findet am Sonntag auch das große Party-Finale statt, bei Schlechtwetter in der Mensa.

Für alle, die das Lebensgefühl Beachvolleyball kostenlos erleben wollen, bietet rund um den Center Court das Swatch Beach Village neben einem Public-Viewing-Areal auch diverse Attraktionen wie etwa eine Kletterwand, Riesenrutsche und einen Fahrrad-Parcours. Auch Bossaball kann dort gespielt werden – eine ganz neue, in Spanien erfundene Teamsportart, die Elemente von Volleyball, Fußball und Turnen kombiniert und zu Musik ausgeübt wird.

Auf einen Blick Partys. Noch bis Sonntag dauert die Beachvolleyball-WM auf der Donauinsel – täglich begleitet von Rahmenprogramm, etwa Partys auf dem Areal oder an anderen Standorten wie etwa der Strandbar Herrmann (Mittwoch), der Pratersauna (Donnerstag) oder dem Gelände der WU (Freitag bis Sonntag). Web: www.beachvienna.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2017)