Ins Zauberland geht's ohne Rollator: „Wir helfen den Menschen dabei“

Amigos – das größte Verbrechen der Musikgeschichte“, schrieb ein Erregter unter das von mehr als 1,5 Millionen gesehenen Video von „Santiago Blue“. In blütenweißem Habit stehen Bernd und Karl-Heinz Ulrich da in mediterraner Landschaft und singen das Phantom einer Liebe an. Gut, dass Karl-Heinz im Video eine Gitarre schlägt, die in der Musik nicht zu hören ist, mag eine kleine stilistische Unebenheit sein, aber wüste Beleidigungen provozieren sollte das nicht.

Die Amigos, das erfolgreichste Schlagerduo Europas – ihre Musik ist auch in Frankreich, den Beneluxstaaten, Dänemark und italien beliebt – lassen sich nicht durch so was beleidigen. „Ich frag mich nur, wenn die unserer Musik nicht mögen, warum sehen sie sich dann unsere Videos an?“, ereifert sich der 68-jährige Karl-Heinz, der früher als LKW-Fahrer gearbeitet hat. „Es gibt doch genügend Alternativen. Ganz am Anfang haben wir uns schon geärgert. Wir machen den Leuten eine Freude, und dann gibt es ein paar Typen, die schreiben, dass wir alte Idioten seien und bald verrecken sollen.“

Große Fragen der Existenz

Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Bernd, ein früherer Bierbrauer, ist stoischer. „Ich sag immer nur, schön, dass ihr euch mit uns beschäftigt.“ Der Schlager, der sich wie die Philosophie um die großen Fragen der Existenz dreht, hat immer schon polarisiert. Aber auch von unerwarteter Stelle Unterstützung erfahren. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky befand schon 1922, dass „Kulturgeschichten lügen, Lieder aber nicht.“ Und selbst so ein gestrenger Intellektueller wie der Lyriker Gottfried Benn meinte in „Kleiner Kulturspiegel“ lapidar: „Ein Schlager von Rang ist mehr als 500 Seiten Kulturkrise.“ Eskapismus war auch in der Literatur oft die richtige Devise.

In diesem Sinne liegen die Amigos mit ihrer neuen Liedersammlung „Zauberland“ goldrichtig. „In einer Welt, die voll mit Krieg, Mord, Totschlag und Kindermissbrauch ist, halten wir für dringend notwendig, sich ein Zauberland erträumen zu können. Wir helfen den Menschen ein wenig dabei“, sagt Bernd. Und so führen ihre Lieder hinaus aufs Meer der Liebe, hinauf ins Reich des schneeweißen Adlers oder auch zurück in vergangenes Idyll. In „Sommer 65“, eine mit Flötenklängen unterlegte Ballade, träumen sie sich in die eigene Jugend zurück. Erstaunlich, dass sie sich in den wilden Sechzigern, als Pop und Rock groß wurden, für den Schlager entschieden. Mit ein wenig Glanz in den Augen schwärmt Bernd von den seligen Anfangszeiten.

„Als wir noch durch die Zelte tingelten, da haben wir schon auch Songs von CCR und den Rolling Stones gesungen. Mehr hinzugezogen haben wir uns allerdings zu Country und Schlager gefühlt. In unserem Proberaum hingen Poster von den Flippers, den Lords und den Rattles.“ Konsequenterweise haben die Amigos vor einigen Jahren eine Hommage an den deutschen Schlager der Sechziger- und Siebzigerjahre eingespielt. Sie haben die alten Hadern gnadenlos modernisiert.

Den Orchestern und Chören wie sie damals zum Einsatz kamen, weint Karl-Heinz keine Träne nach. „Mit den tollen Keyboards von heute sparst du dir sämtliche Studiomusiker“, jubiliert er. Durch den Einsatz von Technobeats und anderen Elementen ist der Unterschied zwischen Schlager und Popmusik mittlerweile marginal geworden. „Es ist nur mehr ein schmaler Grat zwischen Pop und Schlager, aber wir waren immer daran interessiert, modern zu klingen.“

Seit 1970 loten die Amigos geschickt das Beruhigungspotenzial der Schlagermusik aus. „Wir werden nie ,Seid ihr gut drauf?' oder ,Wo sind die Hände?' von der Bühne rufen. Traurigkeit ist ein Teil des Lebens, den wir auch besingen“, sagt Karl-Heinz. „Die gute Stimmung kommt dank unserer Dramaturgie dann ganz automatisch. Am Ende gibt es einen Hitmix in Vollgasmanier. Da stürmen dann die Fans zur Bühnenkante. Dabei bleibt so mancher Rollator verlassen bei den Sitzreihen stehen. Das sind schöne Momente.“

Auf einen Blick Erfolgsduo. Die Amigos wurden 1970 von den Brüdern Bernd und Karl-Heinz Ulrich zunächst als Trio gegründet. Im Profigeschäft sind die beiden aber erst seit 2007. Seither hatten sie nicht weniger als acht Nummer-eins-Alben in Deutschland, bekamen für ihre Alben 25 Mal Platin, 70 Mal Gold und waren drei Mal hintereinander Nummer eins in der Schweiz, in Österreich und Deutschland. 2011 gewannen sie den renommierten Musikpreis Echo in Deutschland. Das neue Album der Amigos heißt „Zauberland“ (Sony).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.08.2017)